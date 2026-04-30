Los 5 mejores jardineros centrales latinos en la historia de la MLB

El jardín central suele ser la posición del outfield que más espectáculo brinda a los aficionados de MLB, es el corazón de la línea defensiva de un equipo y centro de las jugadas más vistosas.

Con tanto talento salido de Latinoamérica no es de extrañar que también haya representantes de la región que se destacaran en el bosque central a través de la historia de las Grandes Ligas, e incluso encontramos un par de miembros del Salón de la Fama.

No podía ser otro que Carlos Beltrán quien apareciera a la vanguardia de esta selección, pero hay jugadores de diversas épocas en la lista y una pregunta en el aire: ¿Conseguirá el dominicano de Seattle Mariners Julio Rodríguez unirse a este grupo selecto algún día?

5. Juan "Igor" González

Es verdad que el puertorriqueño González no fue jardinero central a tiempo completo y pasó la mayor parte de su carrera en las esquinas del outfield (principalmente en la derecha), pero tuvo una experiencia de 252 partidos como patrullero central, sobre todo en su mejor momento con los Texas Rangers. Tuvo una carrera de 17 temporadas en MLB y ganó dos veces el MVP, fue a tres Juegos de Estrellas y se llevó 6 Bates de Plata. Tiene promedios de por vida de .295/.343/.561 con OPS de .904, 434 jonrones y 1.404 remolcadas.

4. César Cedeño

El dominicano marcó una era en los años 70 con los Houston Astros. De hecho se le llegó a mencionar como el “próximo Willie Mays”. Las lesiones terminaron por hacer impacto en su desempeño, pero no hay dudas de que fue un jardinero central de élite, con gran velocidad y una defensa vistosa. Cedeño consiguió 50 o más bases robadas en seis temporadas consecutivas, ganó 5 Guantes de Oro y fue 4 veces All-Star. Sumó 199 jonrones, 436 dobles, 550 bases robadas y 2.087 hits de por vida, con promedios de .285/.347/.443 y OPS de .790.

3. Bernie Williams

Hay consenso en el hecho de que Williams merecía una despedida distinta de las Grandes Ligas después de haber tenido una carrera exitosa con los Yankees. Fue clave en esa generación que construyó la última gran dinastía del Bronx. Elegante en la defensa, era un bateador ambidiestro con poder y contacto, que respondía en los momentos de mayor presión. Con el equipo del Bronx jugó sus 16 temporadas en MLB, ganó cuatro anillos de la Serie Mundial, fue MVP de la Serie de Campeonato de 1996, se llevó 4 Guantes de Oro y un Bate de Plata y lo invitaron a cinco Juegos de Estrellas. Fue campeón bate en 1998, sumó 287 jonrones, 449 dobles y 1.257 remolcadas de por vida y sus promedios vitalicios fueron de .297/.381/.477 y .858 de OPS.

2. Andruw Jones

Jones nació en Curazao, por lo que no es un jugador latino en el estricto sentido del término. Pero sí tuvo mucha influencia de jugadores de la región. Defensivamente fue el mejor de todos, pero era mucho más que un guante seguro y elegante y por eso tiene una placa en Cooperstown. Ganó 10 Guantes de Oro consecutivos, un Bate de Plata, fue a cinco Juegos de Estrellas y llego a dar 50 jonrones en una temporada, la de 2005. Jugó para varios equipos pero es una leyenda en Atlanta Braves. En 17 años en las mayores dejó una línea ofensiva de .254/.337/.486, OPS de .823 con 434 jonrones, 1.289 impulsadas y 1.933 hits.

1. Carlos Beltrán

No se ha cumplido el primer semestre de 2026 y Carlos Beltrán ya puede decir que ha sido un gran año. Fue elegido al Salón de la Fama y los New York Mets anunciaron que retirarán su número en una ceremonia en septiembre. El puertorriqueño Beltrán fue un jugador de cinco herramientas que tuvo una gran carrera en MLB. Bateador ambidiestro con poder, un buen corredor de bases y un defensor de primera categoría. Sus números en postemporada realzan su valor. Fue Novato del Año en 1999, ganó 3 Guantes de Oro y 2 Bates de Plata, y lo eligieron 9 veces para el Juego de Estrellas. Se retiró tras ganar la Serie Mundial de 2017 con los Astros. De por vida bateó para .279/.350/.486 y .837 de OPS, 435 cuadrangulares, 1.587 remolcadas, 312 bases robadas y 2.725 hits.

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