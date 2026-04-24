Los 5 mejores segunda base latinos en la historia de la MLB

Aunque en el infield la voz de mando la lleva el campocorto, la posición de la segunda base es clave, siendo el jugador que ofrece el balance entre un buen defensor y un bateador oportuno.

Históricamente, los latinos han destacado en esta posición, con varios premios al Guante de Oro, Bates de Platino e incluso varios MVP. Algunos han alcanzado la gloria con el Salón de la Fama de Cooperstown, siendo el orgullo de sus países.

En el pasado, al segunda base no se le exigía números extraordinarios en cuanto a ofensiva se refiere. Sin embargo, en la era moderna de la MLB un jugador de esa posición debe contar con poder ocasional, buen porcentaje de embasado y debe ser productivo para su equipo.

A continuación, repasamos los mejores cinco segunda base latinos en la historia de la MLB.

5. Manny Trillo (Venezuela)

Manny Trillo tuvo una carrera envidiable con los Philadelphia Phillies. En una era dominada por el pitcheo, el "Indio", como se le conocía, logró dominar con su elegante bateo. Ganó 3 Guantes de Oro y fue el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 1980 con los Phillies, siendo pieza clave para el título mundial de ese año. Terminó con 1.562 hits, 61 jonrones, 33 triples y un promedio de .263.

4. José Altuve (Venezuela)

Muchos consideran que el venezolano entrará al Salón de la Fama una vez culmine su participación como jugador activo y pueda tener los años para ingresar al templo de los inmortales. Entre sus logros más importantes están los 3 Títulos de bateo, 1 MVP de la Liga Americana (2017), 2 anillos de Serie Mundial y todo apunta a que terminará su carrera con más de 3.000 hits. Su producción en postemporada es otro argumento a su favor para tener una placa en Cooperstown. Figura de los Astros, el venezolano es uno de los mejores latinos en su posición.

3. Robinson Canó (República Dominicana)

Canó es dueño de uno de los swings más elegantes en la historia del beisbol. De no haber incurrido en el uso de sustancias prohibidas, era un candidato para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown. Brilló con los New York Yankees y los Seattle Mariners. El dominicano fue 8 veces All-Star, 5 Bates de Plata y 2 Guantes de Oro. Terminó su carrera con promedio de .301 y 335 cuadrangulares, cifrás muy resaltantes para un segunda base. A sus 43 años de edad se mantiene activo jugando en México y en la liga invernal de República Dominicana.

2. Roberto Alomar (Puerto Rico)

Es uno de los segunda base más completos en la historia no solo de Latinoamérica, sino en las Grandes Ligas en general. Dueño de una elegancia soberbia y un bate efectivo, el boricua fue seleccionado en 2011 al Salón de la Fama de Cooperstown, después de una carrera llena de logros. Ganó 10 Guantes de Oro, fue 12 veces invitado al Juego de Estrellas, logró 4 Bates de Plata y en dos ocasiones fue campeón de la Serie Mundial con los Toronto Blue Jays.

1. Rod Carew (Panamá)

Es considerado uno de los bateadores más prolíficos de la historia, con la capacidad para batear para contacto, poder y también tenía velocidad. Fue el primer panameño en tener una placa en Cooperstown y es considerado como uno de los bateadores más oportunos en la historia del juego. Fue electo en 1991 al templo de los inmortales, lo que significó una gran alegría para su país. Es ganador de 7 títulos de bateo y dejó un average vitalicio de .328. Fue electo también MVP de la Liga Americana en 1977.

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