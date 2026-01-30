5 razones por las cuales Yankees debe firmar a Luis Arráez en la agencia libre de 2026

Luis Arráez sigue sin contrato y los campos de entrenamiento de Grandes Ligas están por empezar. Ni siquiera los tres títulos de bateo que tiene en su carrera han provocado que el utility reciba ofertas generosas en su agencia libre.

El venezolano de 28 años de edad ha bajado considerablemente su valor en el mercado, en una época en la que se premian más a los peloteros de fuerza, con capacidad para dar extrabases, a diferencia de los bateadores que se limitan a conectar imparables.

Arráez es el mejor bateador de contacto de las Grandes Ligas, pero eso no es suficiente en el beisbol moderno. No ha recibido ofertas de más de tres temporadas y muchos analistas creen que lo mejor para él es firmar por un año, buscar una buena temporada en 2026 y lograr un contrato multianual previo a la campaña 2027.

Los New York Yankees se han movido poco en el mercado en la temporada muerta y su gerente general, Brian Cashman, ha sido criticado por las pocas adiciones que ha tenido el club. Sumar un bate como el de Luis Arráez le permitiría al equipo tener un jugador de contacto en la parte alta de la alineación.

A continuación, analizamos cinco razones por las que los Yankees deberían firmar a Luis Arráez en la agencia libre.

1. Su contacto

Arráez se ponchó solo 21 veces en 2025 | David Frerker-Imagn Images

Luis Arráez es uno de los bateadores que menos se poncha en las Grandes Ligas. Se ponchó apenas 21 veces en 675 apariciones al plato el año pasado con los San Diego Padres y un pelotero de esas características no se puede despreciar en un lineup. El manager Aaron Boone podría utilizarlo en la parte alta de la alineación, sea como primero o segundo bate. Luego Cody Bellinger y Aaron Judge se encargarían de traerlo al plato con el poder que les caracteriza.

2. Sus títulos de bateo

Arráez tiene tres títulos de bateo en su carrera | Denis Poroy-Imagn Images

Aaron Judge viene de ganar el título de bateo de la Liga Americana en 2025, con su .321 de promedio. Una motivación sería sumar a Arráez, quien ha ganado tres títulos de bateo en su carrera con tres equipos distintos. Aunque en el beisbol moderno no se le presta tanta atención al promedio de bateo, para un equipo tradicional como los Yankees es positivo tener a un toletero de sus características.

3. Puede jugar varias posiciones

Arráez fue el inicialista titular de los Padres en 2025 | Christopher Hanewinckel-Imagn Images

Aunque el guante de Arráez no está por encima del promedio en las Grandes Ligas, el venezolano puede jugar varias posiciones del infield, aunque la segunda y primera almohadilla son las que se le dan mejor. Jazz Chisholm Jr. debe ser el segunda base titular de los Yankees, pero siempre es bueno tener a un jugador que pueda ser versátil en la defensiva.

4. Podría estar motivado por aumentar sus extrabases

Arráez sabe que debe aumentar su cuota de batazos de más de una base para poder convertirse en una estrella y buscar un contrato millonario. Esto ha pasado con otros infielders, que iniciaron su carrera con pocos dobles y cuadrangulares y luego aumentaron esas cifras. Un ejemplo claro es el de José Altuve, quien lo hizo y ahora es toda una estrella. Jugar en los Yankees, un escenario que se le da bien a los bateadores zurdos, es otra ventaja que tendría en el Bronx.

5. Es un jugador comprometido

Desde que debutó en las Grandes Ligas, Arráez siempre ha sido considerado como un bateador dedicado, que pasa muchas horas mejorando los detalles de su juego y siempre alejado de las polémicas. Esto vale mucho para una organización como la de los Yankees, por lo que el venezolano encajaría perfectamente en el plan de trabajo del club para 2026.

