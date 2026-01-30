Aaron Boone no se preocupa por el codo de Aaron Judge y su participación en el Clásico Mundial

Aaron Judge fue anunciado como la gran estrella de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Beisbol. El capitán de los Yankees está llamado a liderar la ofensiva del equipo de casa, aunque algunos aficionados del equipo del Bronx se preocupen por el estado de su codo.

El jardinero tuvo una lesión en el flexor derecho en la temporada pasada y jugó con dolor en la postemporada, pero los Yankees se despidieron temprano en la Serie Divisional ante los Toronto Blue Jays y el tema quedó un poco en el olvido.

Sin embargo, es algo que ahora ha tomado relevancia, por la cercanía del inicio de los campos de entrenamiento, las expectativas con Judge en el torneo de selecciones y lo que significaría que se lastimara jugando para su país.

“Ha intensificado su programa de lanzamientos un poco más porque se está preparando para el Clásico, así que está más adelantado de lo que normalmente estaría, desde el punto de vista de soltar el brazo”, expresó Aaron Boone, según MLB.com “Pero sé que le está yendo muy bien. Se siente listo para arrancar de inmediato en el campamento”.

Judge sufrió esa lesión en julio, mientras lanzaba desde los jardines hacia las bases en un compromiso ante los Blue Jays. No jugó en los jardines en todo el mes de agosto por las molestias, aunque sí lo hizo como bateador designado.

"Se ve genial", aclaró Aaron Boone, a quien no le preocupa, según sus declaraciones, que su principal bateador y capitán participe en el torneo de selecciones.

Brian Cashman ofrece actualización de Anthony Volpe

El gerente general del equipo, Brian Cashman, también habló del campocorto Anthony Volpe, quien está en un proceso de rehabilitación con el cuerpo médico del equipo en su sede primaveral de Tampa, después de una cirugía a la que se sometió para reparar un desgarro, sufrido también en la pasada Serie Divisional ante Toronto.

“Estoy en Tampa y veo a Anthony todos los días”, dijo Cashman. “Le está yendo genial. Su rehabilitación va bien. Está de buen ánimo y ansioso por volver y unirse a nosotros cuando esté al 110 por ciento para que podamos utilizarlo adecuadamente. Pero hasta ahora, todo bien. Sin problemas”.

"Está trabajando durísimo como se esperaba, con una sonrisa en el rostro y totalmente comprometido. Así que esperamos que se reúna con nosotros en el campo corto en algún momento, más temprano que tarde”, añadió el directivo.

