Academia de los Dodgers en República Dominicana: Así reclutan a los nuevos talentos

Desde hace algunas temporadas, ha habido muchas miradas puestas sobre Los Angeles Dodgers, que a lo largo de su historia se han caracterizado por ser pioneros en MLB.

Fueron protagonistas de momentos que han marcado pauta al ser, por ejemplo, los primeros en tener a un jugador afroamericano en Grandes Ligas, Jackie Robinson. Pero también han tomado otras decisiones con visión a largo plazo.

Por ejemplo, en la década de los 80, cuando Peter O'Malley era el propietario y trabajaban con el cubano Ralph Ávila, entendieron que había una veta de diamantes en bruto en América Latina y que era necesario dirigir interés (y recursos) hacia esa área.

Adrián Escolano cierra esta semana su visita a la academia de Los Ángeles #Dodgers, de @MLB, en la República Dominicana ⚾️



Ha aprovechado el programa de desarrollo de entrenadores de la #RFEBS y el #CNEBS para visitar las instalaciones y aprender de entrenadores profesionales 👏🏻 pic.twitter.com/pBXlG78q5I — RFE Béisbol y Sófbol (@RFEBS) May 17, 2023

Así nació en 1987 la academia de Los Angeles Dodgers en República Dominicana, la primera de su tipo entre las organizaciones de MLB.

Aunque en un tiempo se recortaron los recursos destinados a la academia, esto cambió con la compra por parte de Guggenheim Baseball Managment, que ordenó una remodelación de las instalaciones por casi $8 millones que se completó en 2017 y que permite recibir a unos 100 prospectos.

¿Quiénes han pasado por esta academia?

En la academia de los Dodgers básicamente se concentras jugadores que ya tienen contrato con la organización (como Wandy Asigen, dueño de uno de los mayores bonos de 2026), y por periodos cortos también están otros prospectos (a partir de los 15 años de edad) a los que evalúan con miras a una posible firma.

Por sus instalaciones han pasado estrellas como Adrián Beltré, Pedro Martínez, Ramón Martínez, Pedro Astacio, José Offerman, Henry Rodríguez, Willy Aybar y Raúl Mondesí.

¿Dónde queda?

La academia se llama oficialmente Campo Las Palmas y está histórica instalación, ubicada en el municipio de San Antonio de Guerra, que queda en la parte más oriental de República Dominicana y que históricamente ha estado dominada por el cultivo de caña de azúcar.

Guerra limita con San Pedro de Macorís, cuna de muchos jugadores de Grandes Ligas, y está a menos de 35 kilómetros de la capital, Santo Domingo.

Adrián Beltré estuvo en la Academia de República Dominicana | Jim McIsaac/GettyImages

¿Cómo es el proceso de reclutamiento?

Hay un requisito indispensable para que un jugador sea recibido en la academia dominicana de los Dodgers: tiene que haber recibido una invitación. Los aspirantes también deben estar registrados en plataformas como prospectlink.mlb.com y puede haber fechas límites. Por ejemplo sucedió el 1 de noviembre de 2025.

Una publicación de LA Times explica: “El reclutamiento se basa en un riguroso proceso de evaluación técnica, física y médica de jóvenes talentos supervisado por scouts internacionales”.

¿Becan a los jugadores?

No está establecida una beca como tal. En el tiempo en el que los jugadores se mantiene en la academia la organización cubre los costos de alimentación, les da hospedaje y formación integral y tienen acceso a aulas, gimnasio y otras comodidades, incluyendo el “Salón Jackie Robinson” en el que reciben clases de inglés.

Más noticias sobre Los Angeles Dodgers