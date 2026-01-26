Angels acuerdan con el cubano Yoán Moncada para la temporada de 2026

Después de meses con expectativas sobre el cubano Yoán Moncada, el veterano cerró un acuerdo con Los Angeles Angels para la temporada de 2026, con un contrato valorado en 4 millones de dólares, que le permitirá al equipo californiano contar con un bate productivo en su lineup.

El tercera base volverá al equipo de los Angeles, con los que disputó 84 partidos en la temporada pasada y bateó para una línea ofensiva de .234/.336/.448 con 12 jonrones y 35 carreras impulsadas en 248 apariciones en el plato. Su participación fue limitada debido a dolencias en el pulgar de una de las manos y también una lesión de rodilla.

Pasó buena parte de la campaña en la lista de lesionados, pero cuando estuvo en el terreno de juego fue productivo. Fue su décima temporada en las mayores y ahora, con 30 años de edad, está listo para asumir un rol más protagónico en una organización que no ha tenido alegrías recientes.

Moncada tuvo una actuación inesperada con el guante, siendo catalogado como uno de los peores antesalistas defensivos de toda la MLB, con -10 carreras recibidas salvadas en 2025. Esto será un aspecto que trabajará mucho durante el Spring Training para llegar en mejores condiciones al Opening Day, en el que se espera que sea el antesalista titular.

El cubano debutó con Boston en 2016, con apenas 21 años de edad. Luego pasó largo tiempo con los Chicago White Sox, desde 2017 hasta 2024. En total, tiene promedio vitalicio de .252, con 105 jonrones, 374 carreras remolcadas en 831 partidos disputados.

Hasta ahora, Moncada no ha podido recibir una invitación al Juego de Estrellas en su carrera, que sería una meta interesante para su temporada con los Angels en 2026. Las lesiones le han afectado notablemente en los últimos años, tras no poder jugar más de 100 juegos en las últimas tres temporadas que disputó.

Christian Moore, la primera selección de los Angels en el Draft de la MLB en 2024, que hizo su debut el año pasado con 53 juegos disputados, estaba proyectado como el tercera base titular del equipo, antes de la firma de Moncada.

Sin embargo, aún es un pelotero en desarrollo, que dejó un pobre promedio de .198, con 7 jonrones y 16 carreras remolcadas en 184 apariciones al plato en su año de estreno. Es un bateador de fuerza que peleará el puesto con Moncada, pero todavía es muy vulnerable ante el nivel de pitcheo que hay en las Grandes Ligas.

