La apuesta entre Ronald Acuña Jr. y Juan Soto en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

El 11 de marzo, Venezuela y República Dominicana protagonizarán el duelo más esperado de la primera ronda del Clásico Mundial 2026. Muchos lo ven como el enfrentamiento de dos grandes potencias del béisbol, pero otros lo tienen como la batalla entre Juan Soto y Ronald Acuña Jr.

Soto y Acuña Jr. son peloteros de la misma generación, con características similares y con una gran pasión por el juego. Han demostrado durante años una gran amistad y un profundo respeto, a pesar de no haber jugado juntos en las mayores.

En el Juego de Estrellas de la temporada pasada, Acuña Jr. soltó que tenía una apuesta con Soto, cuando ya se sabían los grupos del Clásico Mundial.

"Tengo una apuesta con Soto que nadie conoce. Si gana República Dominicana, iré al próximo partido con la equipación de República Dominicana. Pero si Venezuela lo logra, él será quien luzca la equipación venezolana. ¡Esa es la apuesta!", dijo Acuña Jr. ante los medios.

Acuña Jr. no tuvo un buen Clásico en 2023, a pesar de la victoria 5-1 sobre República Dominicana. El jardinero de los Braves bateó para .222, con 4 hits en 18 turnos al bate, pero ahora quiere revancha.

Ronald Acuña on friendly bet with Juan Soto;



I’ve got a low key bet going with Soto that nobody knows about. If the Dominican Republic wins, I’m showing up to the next game full on in DR gear. But if Venezuela pulls it off, he’s the one rocking full Venezuela gear. That’s the… pic.twitter.com/bw0mbzTgT5 — Master Flip 🇩🇴 (@Masterflip_) March 3, 2026

“Estoy demasiado emocionado por ir a este Clásico”, declaró Ronald Acuña al periodista Mark Bowman. “Ponerme una camisa que diga Venezuela en el pecho es un orgullo muy grande. Quiero jugar por mi país, compatriotas y que todos se sientan orgullosos. Sé que la última vez no tuve un buen Clásico Mundial, pero ahora tengo una nueva oportunidad”.

Soto, por su parte, también quiere mejorar las cosas con respecto a la edición del 2023, en la que no pudieron avanzar de la primera ronda, quedando eliminados y siendo una gran decepción para los aficionados de su país.

El jardinero viene de un año interesante, en su primera campaña con los Mets. Dejó una buena línea ofensiva de .263/.396/.525, 20 dobles, 43 jonrones, 105 carreras remolcadas, 38 bases robadas y 127 boletos. Se ubicó tercero en las votaciones al MVP de la Liga Nacional y ganó el Bate de Plata.

"Nosotros estamos enfocados en nosotros, no queremos enfocarnos en ningún otro equipo", dijo Soto a los medios que cubrieron el encuentro amistoso ante los Detroit Tigers en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Venezuela comenzará el Clásico este viernes enfrentando a la selección de Países Bajos mientras que a segunda hora lo hará Dominicana contra Nicaragua, por el Grupo D del torneo.

