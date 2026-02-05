Arman paquete de cambio de los Dodgers a Tigers por el ganador del Cy Young Tarik Skubal

En MLB hay incertidumbre por el futuro de Tarik Skubal en Detroit Tigers. El ganador de dos premios Cy Young consecutivos entró a su último año antes de la agencia libre, llegó a la audiencia de arbitraje para definir su salario de 2026 y además vio a la organización darle un contrato multianual a Framber Valdez.

Algunos analistas piensan que los Tigers retendrán a Skubal para armar una dupla letal con el dominicano y asegurarse el banderín de la división central de la Liga Americana. Y al menos de arranque, el as de la rotación de AJ Hinch recibió de buen agrado a su nuevo compañero.

Pero siguen corriendo rumores que hablan de la posibilidad de que Detroit lo use como pieza de cambio. La condición siempre ha sido que una organización tenga la capacidad de pagar el alto precio que supondría la negociación por Skubal.

Si hay alguien que tiene los recursos económicos, el coraje para para cerrar un trato y las piezas (en su roster y sus granjas) con el suficiente valor para ofrecer como retorno, son los bicampeones de la Serie Mundial que andan trabajando para construir una dinastía: Los Angeles Dodgers.

The Los Angeles Dodgers are one of the teams that were heavily linked to a trade for Tarik Skubal, the two-time Cy Young winner. https://t.co/LEOe0XjDPa — Newsweek (@Newsweek) February 4, 2026

Los rumores están circulando desde hace semanas, y seguramente tomarán intensidad en los próximos días en la medida en la que se acerque el Opening Day. Mientras tanto, Zachary Rymer, de Bleacher Report, se atrevió a plantear un posible paquete de cambios que dejaría satisfechas a ambas partes.

¿Cuál es el paquete de cambio que proponen?

Básicamente lo que propone Rymer es un cambio en el que las piezas principales sean Tarik Skubal y el lanzador japonés Roki Sasaki.

“Los Dodgers son tan buenos que Sasaki, quien fue el prospecto número uno de la MLB el año pasado, se proyecta como su sexto abridor”, escribió Rymer en su trabajo. “Usarlo como ficha de cambio es posiblemente su mejor jugada, solo en abstracto”.

Pero junto a Sasaki, los Dodgers enviarían a Detroit a su prospecto número 2, Zyhir Hope y el número 6 Jackson Ferris.

“Hope aún está en desarrollo, pero se perfila como un jardinero de las esquinas con potencia y velocidad ofensiva. Ferris también tiene poca experiencia en el control, pero demostró su talento al abanicar a 135 bateadores en 126 entradas en Doble-A en 2025”

Es pocoprobable que en Los Angeles quieran desprenderse tan pronto del lanzador japonés, pero su gerencia ha demostrado que no se ponen límites.

Los números de Skubal y Sasaki en 2025

Tarik Skubal viene de ganar su segundo premio consecutivo como mejor lanzador de la Liga Americana, obtuvo su segunda invitación al Juego de Estrellas y quedó en quinto lugar para la votación al MVP luego de dejar balance de 13-6, efectividad de 2.21, un juego completo, 241 ponches y 33 boletos en 195.1 innings lanzados.

Por su parte, Sasaki tuvo algunos altibajos en su año de debut en MLB y también confrontó lesiones. Participó en 10 juegos, ocho de ellos como abridor, tuvo récord de 1-1, efectividad de 4.46 y 28 abanicados en 36.1 innings.

