Así será el lineup de los San Diego Padres con Alex Verdugo en 2026

Los San Diego Padres le otorgaron un contrato de ligas menores al experimentado Alex Verdugo, en un movimiento que apunta a reforzar las praderas del equipo religioso de cara a la nueva temporada de MLB.

El jugador de extracción mexicana y que cumplirá 30 años en mayo, viene de disputar 56 encuentros en la pasada justa regular con los Atlanta Braves, dejando promedio de bateo de .239 sin jonrones y 12 remolcadas en 197 turnos, junto a .296 de OBP y .585 de OPS. Aunque sus números estuvieron por debajo de sus estándares habituales, la directiva de los californianos confía en que el zurdo pueda recuperar su mejor versión y aportar experiencia al roster en caso de ser requerido.

Asimismo, Verdugo tiene la oportunidad de ganarse un cupo dentro de una entidad religiosa que en 2026 buscará clasificarse por tercera ocasión corrida a playoffs, luego de arribar hasta la Serie Divisional en 2024 y perder en la ronda de comodines en el último curso.

A lo largo de nueve zafras en Grandes Ligas, quien debutara con Los Angeles Dodgers previo a representar también a Boston Red Sox y New York Yankees acumula una sólida línea ofensiva de .270/.326/.406, mientras que cosecha un decente .732 de OPS, cifra que refleja su consistencia a lo largo de los años como patrullero de esquina y cañonero de contacto, al margen de que coleccionó al menos 11 cuadrangulares en cada curso entre 2019 y 2024, a excepción de un 2020 acortado por la pandemia del Coronavirus.

The San Diego Padres have signed Alex Verdugo to a minor league contract, per @sdutKevinAcee. The outfielder has a .270 batting average along with 328 RBI throughout his major league career. pic.twitter.com/XPlzJvzyS9 — Milb Central (@milb_central) March 2, 2026

De esa forma, el nacido en Arizona estará en capacidad de pelear un lugar en el bosque izquierdo de los Padres con el dominicano Ramón Laureano, Gavin Sheets y Bryce Johnson, asumiendo que Nick Castellanos estará al menos como designado.

En caso de adueñarse del rol en la izquierda, Verdugo aparecería como séptimo en el orden al bate del manager Craig Stammen, después que Fernando Tatís Jr., Jackson Merrill, Manny Machado, Xander Bogaerts y Castellanos integren el corazón ofensivo, del primero al quinto turno, con el versátil Jake Cronenworth como sexto y, posteriormente, Pablo Reyes y Luis Campusano o Freddy Fermín (estos últimos dos volverán a compartir la acción detrás del pentágono).

Pero más allá de contar, sobre al papel, con una buena ofensiva, la clave para que San Diego pueda retornar a la fase de octubre será un pitcheo abridor que ha perdido piezas de peso en los meses recientes.

Así sería el lineup de los San Diego Padres con Alex Verdugo

Jugado Posición Fernando Tatís Jr. Jardinero derecho Jackson Merrill Jardinero central Manny Machado Tercera base Xander Bogaerts Campocorto Nick Castellanos Bateador designado Jake Cronenworth Primera base Alex Verdugo Jardinero izquierdo Pablo Reyes Segunda base Luis Campusano / Freddy Fermín Receptor

Más contenido sobre MLB