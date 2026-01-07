Boletos de la Serie del Caribe de 2026: Precios, abonos y puntos de venta

La Serie del Caribe 2026 ya es una realidad, al punto de generar buena expectación entre los aficionados al béisbol en México, país que albergará el torneo por segundo año seguido, y en detrimento de Venezuela, después de una serie de dificultades que pusieron en duda la realización del mismo.

En efecto, la tradicional fiesta del béisbol invernal que congrega a las novenas campeonas de las principales ligas latinoamericanas, se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero de 2026 en el Estadio Panamericano de los Charros en Guadalajara, Jalisco, tras un ajuste de sede motivado a problemas logísticos y de seguridad que impidieron que se celebrara en Caracas, como estaba inicialmente programado.

El Caribe es más que playas y música. El Caribe también es béisbol ⚾️



La Serie del Caribe une países, pasiones, orgullo y tradición en una fiesta única 🇩🇴🇵🇷🇻🇪🇲🇽#SerieDelCaribe pic.twitter.com/wDyJF73iEM — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 20, 2025

El certamen reunirá de nuevo a los campeones de los circuitos invernales más importantes de la región; en consecuencia, el cartel de participantes para la venidera justa estará compuesto por cinco equipos: los monarcas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, además de dos conjuntos mexicanos, designados como México Rojo y México Verde, que corresponden al campeón y subcampeón de la Liga del Pacífico. Por su parte y debido a los mencionados problemas, Venezuela será el gran ausente.

La Serie del Caribe mantendrá el formato de la edición pasada en Mexicali: una fase de todos contra todos o Round Robin en la que cada escuadra disputa cuatro encuentros, seguido de semifinales entre los mejores cuatro de la etapa inicial, previo a una final que coronará al mejor combinado. Para los fanáticos, el evento representará la oportunidad de vivir una semana intensa de béisbol en la que se combina historia y rivalidad con la oportunidad de ver en acción a destacadas figuras internacionales de este deporte.



¿Cuánto cuestan los abonos de la Serie del Caribe de 2026?

La web oficial de MLB informó que los primeros boletos para la próxima Serie del Caribe salieron a la venta el pasado 25 de diciembre, aunque solamente en condición de abono.

El Estadio Panamericano de los Charros se prepara para albergar la Serie del Caribe | Norte Photo/GettyImages

Por consiguiente, los aficionados pueden adquirir el pase para los 13 partidos del certamen a través de la plataforma Boletomóvil, con precios completos que oscilan entre 3.770 y 28.600 pesos mexicanos; es decir, aproximadamente entre 210 y 1.588 dólares estadounidenses, dependiendo de la localidad elegida.

Hasta ahora no se han puesto a la venta entradas individuales por juego, más allá que se espera que esto ocurra conforme se acerquen las fechas del torneo, a partir de mediados de enero.

Eso sí, los compromisos de este clásico latinoamericano serán una excelente oportunidad para que los seguidores de la pelota disfruten de actuaciones de alto nivel y vean de cerca la lucha por el título que ostenta actualmente República Dominicana, tras la consagración de Leones del Escogido en la justa anterior.