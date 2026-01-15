Boston Red Sox firman a Ranger Suárez: Detalles del contrato y sus números de 2025

Para la organización de Boston Red Sox significó un duro golpe perder a Alex Bregman en la agencia libre de MLB, pero la gerencia respondió rápidamente reforzando su rotación de abridores con la firma del lanzador zurdo Ranger Suárez.

El venezolano de 30 años de edad es un All Star con ocho temporadas de experiencia en Grandes Ligas, todas con el uniforme de Philadelphia Phillies. Fue una sorpresa que los cuáqueros -que le habían hecho una oferta calificada- lo dejaran partir.

Desde que pasó a la rotación a tiempo completo en 2022, Suárez no ha podido sumar 30 aperturas por temporada principalmente a causa de varias lesiones. Sin embargo, en 2025 alcanzó varios topes personales con 12 triunfos, 151 ponches y 157.1 innings lanzados. Su efectividad fue de 3.20 y el WHIP de 1.22, por lo que se presenta como una serpentinero que le dará solidez al cuerpo de abridores del manager Alex Cora.

Breaking; Ranger Suarez to Red Sox — Jon Heyman (@JonHeyman) January 14, 2026

Tan importantes como esos números son los que ha dejado en postemporada, una instancia a la que están apuntando los patirrojos. Suárez ha disputado siete series de playoffs en cuatro campañas (incluyendo la Serie Mundial de 2022) y su efectividad de por vida es de 1.48 en 11 juegos, con 44 abanicados, 13 bases por bolas y WHIP de 1.05 en 42.2 entradas. No tiene una recta explosiva, pero lo definen como un “maestro del control” con un repertorio de seis pitcheos.

Las proyecciones de portales especializados como Spotrac mostraban que el valor de mercado del venezolano se situaba en 26.9 millones de dólares por temporada, con un contrato estimado de 6 años y $161.5 millones. Y se acercó bastante.

¿Cuánto ganará Ranger Suárez en Boston?

Entre los equipos con los que vinculaban a Ranger Suárez en los rumores del mercado de invierno se mencionó a Baltimore Orioles.

Sin embargo, Boston terminó quedándose con el lanzador en la agencia libre tras pactar un contrato de 5 temporadas y 130 millones de dólares para un salario promedio anual de $26 millones. Es una gran mejora para el zurdo, que viene de ganar 8.8 millones de dólares con los Phillies en 2025, que fue su último año de arbitraje.

¿Ranger Suárez puede salirse del contrato?

A pesar de que Suárez está representado por la agencia de Scott Boras, el acuerdo que firmó con Red Sox no incluye opciones de salida ni para el jugador ni para el club. Terminará tras la zafra de 2030, cuando el venezolano tenga 35 años de edad.

¿Están establecidos diferimientos de pago?

De momento no hay reportes sobre otros detalles del contrato, pero se ha dicho que el acuerdo no incluye diferimiento de pagos o bono de firma y se espera saber si pactaron incentivos por rendimiento.

¿Qué viene ahora para Boston?

Habiendo ensamblado una rotación de lujo con Garrett Crochet, Suárez, el veterano Sonny Gray, el joven dominicano Brayan Bello y el derecho cubano Johan Oviedo, ahora la gerencia de Red Sox tiene pendiente la adquisición de un jugador para la tercera base. Hay rumores de que ente sus opciones están Bo Bichette y el venezolano Eugenio Suárez.

