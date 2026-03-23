Braves pierden a importante abridor para el inicio de la temporada de 2026

Los Atlanta Braves recibieron este lunes la pésima noticia de que el abridor Spencer Strider comenzará la temporada de 2026 en la lista de lesionados debido a una distensión en el músculo oblicuo.

Pese a que el invitado al Juego de Estrellas tenía pautado realizar su última apertura de la pretemporada este lunes contra los Pittsburgh Pirates, el manager de los Braves, Walt Weiss, está siendo muy precavido con la salud de un brazo que será clave en las aspiraciones del equipo en el 2026.

El plan de la organización es que el derecho, de 27 años, se pierda sólo un par de semana de acción, sin embargo, el cuerpo médico no apresurará su regreso al montículo.

Recuérdese que el abridor se sometió a una cirugía Tommy John en su época universitaria, por lo que su brazo y condición física han sido cuidadas en demasía desde su llegada a los Braves.

Y es que tras perderse casi todo el 2024, Strider regresó a las mayores en abril de 2025, aunque sufrió una distensión en el tendón de la corva poco después de su debut, lo que afectó su ritmo de trabajo. Para finales de 2025 y de cara a la temporada 2026, el enfoque ha sido recuperar su velocidad característica, que bajó ligeramente de las 98 mph a promediar unas 95-96 mph tras las cirugías.

Spencer Strider will begin the year on the injured list pic.twitter.com/a8b56zhiob — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 23, 2026

"Esto no es una pausa. Es simplemente lo que es; es parte de mi vida. Siempre hay un elemento incontrolable en las lesiones y en el juego. Eso es lo que hace que el béisbol sea tan genial. Tienes que aceptarlo y aprovecharlo al máximo", dijo Strider sobre sus recientes lesiones, que han afectado su desarrollo.

Strider regresó a las Grandes Ligas a tiempo completo el año pasado, registrando una marca de 7-14 con una efectividad de 4.45, 131 ponches y 51 boletos en 23 aperturas y 125.1 entradas de trabajo. Durante los entrenamientos de primavera con los Braves, registró una marca de 2-0 con una efectividad de 3.24 en 8 entradas y un tercio de labor.

Cabe recordar que el abridor de los Braves llegó segundo en la votación del Novato del Año del viejo circuito en la campaña de 2022, y en 2023 fue cuarto en los escrutinios al Cy Young de la Liga Nacional, amén de registrar su única invitación al All Star Game.

Para los Braves la campaña de 2026 será un reto para su pitcheo, ya que sus abridores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep también fueron colocados en la lista de lesionados de 60 días tras someterse a cirugías de codo.

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