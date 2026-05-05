Brewers pierden al lanzador venezolano Ángel Zerpa por cirugía Tommy John

Los peores temores de Milwaukee Brewers se confirmaron este martes en la tarde, cuando se anunció que el lanzador venezolano Ángel Zerpa tendrá que pasar por el quirófano y no regresará esta temporada de MLB.

El zurdo de 26 años de edad fue parte del exitoso bullpen de la selección de Venezuela que se coronó en el Clásico Mundial de Béisbol en el mes de marzo. Había sido inscrito en la lista de lesionados de 15 días el 29 de abril por una opresión en el antebrazo izquierdo.

El manager del equipo de Milwaukee, Pat Murphy, había adelantado recientemente que la ausencia del serpentinero sería prolongada. “Esto parece grave. No va a volver pronto. Es un duro golpe, pero ya estamos acostumbrados a esto”, declaró al portal de MLB.com.

A Zerpa lo adquirieron los Brewers en diciembre pasado, en un cambio desde los Kansas City Royals en el que también estuvieron involucrados el relevista Nick Mears y el utility Isaac Collins.

Brewers reliever Angel Zerpa will have Tommy John surgery on Monday. His season is over. — Adam McCalvy (@AdamMcCalvy) May 5, 2026

¿Qué lesión tiene Ángel Zerpa y cuánto tiempo estará fuera?

Fue el receptor venezolano William Contreras quien alertó de la pérdida de velocidad de Zerpa durante su salida contra los Pittsburgh Pirates el pasado 25 de abril, en la que permitió tres carreras en dos tercios de inning. El zurdo habló de una opresión en el antebrazo y fue sometido a exámenes.

Este martes se confirmó que necesita una cirugía Tommy John, que se le practicará el próximo lunes, para reparar el ligamento colateral ulnar de su codo izquierdo. Se perderá toda la temporada de 2026 y parte de 2027.

¿Qué números dejó con Milwaukee Brewers?

Zerpa tiene marca de 0-2 con una efectividad de 6.39 en 12 apariciones con los Brewers esta temporada. Ha permitido 16 hits y nueve carreras limpias en 12.2 innings, en los que tiene ocho ponches por seis boletos y dos juegos salvados.

Milwaukee adquirió a Zerpa, que venía de registrar una efectividad de 4.18 en 69 apariciones (dos como abridor), la mayor cantidad en su carrera, en la campaña de 2025. En esa zafra estableció topes personales en innings lanzados (64.2 episodios), abanicados (58) y holds (14).

¿Cómo le fue a Ángel Zerpa en el Clásico Mundial con Venezuela?

Una de las principales armas que tuvo la selección de Venezuela en su camino al título en el Clásico Mundial de Béisbol fue su cuerpo de relevistas, del que Zerpa fue parte importante. Lanzó 5.1 entradas sin permitir carreras en seis apariciones y siempre fue llamado en situaciones de alta presión, incluyendo la final ante Estados Unidos y no les permitió anotar durante en dos tercios de inning.

El manager de los Brewers no cree que su paso por el torneo tenga que ver con esta lesión. “Obviamente se puede aludir a eso, pero no hay pruebas de por qué estos muchachos se lesionan cuando lo hacen”, dijo Murphy. “No hay lógica ni explicación. No sabemos si quedaron secuelas de una lesión antigua. No se le puede echar la culpa al Clásico Mundial de Béisbol”.

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