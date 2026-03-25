El calendario de Los Angeles Dodgers de marzo y abril de la temporada 2026

Tradicionalmente, el equipo campeón de la Serie Mundial tiene el privilegio de ser protagonista en el Opening Day de MLB, pero este año no será así. La temporada de 2026 será inaugurada con un duelo en el que no participará la escuadra que defiende el título.

Esto no es un problema para Los Angeles Dodgers, que sí tendrán el beneficio de comenzar la campaña en casa. En la primera serie recibirán a Arizona Diamondbacks y una vez concluya se quedarán en el Dodger Stadium para ser anfitriones de los Cleveland Guardians en la primera serie interligas de la naciente zafra.

Entre la última semana de marzo y el mes de abril, el conjunto dirigido por Dave Roberts tendrá que cumplir 31 partidos, de los cuales 16 se disputarán en Los Angeles. Hay varias fechas clave que los seguidores de los bicampeones deben apuntar para estas primeras semanas de acción.

Los Dodgers se mantendrán en casa los seis primeros juegos y para el segundo duelo de la serie inaugural contra los Diamondbacks se espera que se cumpla la ceremonia de entrega de los anillos de campeones de la Serie Mundial de 2025. Unos días más tarde tendrán su primer gran desafío cuando viajen a Canadá para visitar a los Toronto Blue Jays en la revancha del Clásico de Otoño.

Otras confrontaciones que pueden resultar exigentes son las series contra New York Mets -que coincidirá con el Día de Jackie Robinson, el 15 de abril- en Dodger Stadium, justo antes de medirse contra sus rivales de división: los Padres en San Diego y los Giants en San Francisco. El mes de abril lo terminan con otro duelo que puede ser emocionante, contra Chicago Cubs.

¿Cómo llegan los Dodgers al Opening Day de 2026?

En Los Angeles sumaron piezas importantes para la temporada de 2026, con las adquisiciones de Kyle Tucker y Edwin Díaz. El equipo tiene un cronograma más o menos claro para la incorporación de sus principales jugadores lesionados. Blake Snell y Tommy Edman podrían estar listos para el mes de mayo y Gavin Stone probará su hombro esta semana.

La otra preocupación que tiene el cuerpo técnico encabezado por Dave Roberts es el descontrol que ha mostrado Roki Sasaki, llamado a ser uno de los miembros de la rotación. Tener a Shohei Ohtani en su doble rol desde el principio de la campaña, sin embargo, le ofrece alivio a Los Angeles.

El calendario de los Dodgers en marzo de 2026

26 de marzo (local)

Opening Day vs. Arizona Diamondbacks.

27 al 29 de marzo (local)

Continuación de la serie vs. Arizona Diamondbacks (3 juegos adicionales).

30 y 31 de marzo (local)

Inicio de la serie interliga vs. Cleveland Guardians (2 juegos).

Calendario de los Dodgers para abril de 2026

1 de abril (local)

Cierre de serie vs. Cleveland Guardians (1 juego).

3 al 5 de abril (visitante)

Serie vs. Washington Nationals (3 juegos).

6 al 8 de abril (visitante)

Serie vs. Toronto Blue Jays (3 juegos).

10 al 12 de abril (local)

Serie vs. Texas Rangers (3 juegos).

13 al 15 de abril (local)

Serie vs. New York Mets (3 juegos). El 15 de abril es el Día de Jackie Robinson, y los Dodgers juegan tradicionalmente en casa.

17 al 19 de abril (visitante)

Serie vs. San Diego Padres (3 juegos).

21 al 23 de abril (visitante)

Serie de visita vs. San Francisco Giants (3 juegos).

24 al 26 de abril (local)

Serie en casa vs. Colorado Rockies (3 juegos).

28 al 30 de abril (visitante)

Serie de visita vs. Chicago Cubs (3 juegos).

Más contenido de Los Angeles Dodgers