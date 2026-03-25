El calendario de New York Mets de marzo y abril de la temporada 2026

Los New York Mets afrontan la temporada 2026 de MLB con expectativas elevadas y la clara misión de regresar a playoffs, tras un año de ausencia.

Bajo la dirección del mánager Carlos Mendoza, la novena de Queens no sólo apunta a competir en octubre, también a conquistar su primer banderín del Este de la Liga Nacional en más de una década, dado que no lo logra desde 2015.

Claro está, el optimismo en el Citi Field tiene fundamentos sólidos, ya que durante el receso invernal la gerencia volvió a invertir con fuerza, reforzando tanto su ofensiva como su cuerpo de lanzadores.

En el lineup destacan incorporaciones de peso como Bo Bichette y Jorge Polanco, aunado a sumar bates del calibre de Marcus Semien y Luis Robert Jr. para juntarse con los estelares Juan Soto y Francisco Lindor. Por otro lado, las llegadas de Devin Williams y Luke Weaver fortalecen notablemente los innings finales, mientras que la rotación abridora se robustece con el as dominicano Freddy Peralta, procedente de Milwaukee Brewers.

En cuanto al calendario se refiere, los Mets tendrán un inicio exigente y cargado de actividad, considerando que disputarán 31 encuentros en los primeros 35 días de competición, en una prueba temprana de resistencia. La campaña oficial para los hombres del venezolano Mendoza comenzará el 26 de marzo con el Opening Day frente a los Pittsburgh Pirates, en una serie inaugural que marcará el tono del arranque del curso.

Tras los tres desafíos ante el cuadro bucanero, los metropolitanos afrontarán su primera gira como visitantes, del 30 de marzo al 1 de abril versus St. Louis Cardinals. Este primer viaje servirá para medir el rendimiento del equipo fuera de Queens en una fase temprana del calendario, algo fundamental en una zafra que promete ser altamente peleada dentro de la División Este.

Por su parte, abril presentará compromisos de alto calibre, incluyendo la serie contra los actuales campeones de las mayores, Los Angeles Dodgers, programada del 13 al 15 en Hollywood; duelos que pondrán a prueba el nivel real de los neoyorquinos y ofrecerán un anticipo de lo que podría ser un careo de postemporada. Seguidamente, la entidad metropolitana viajará a Chicago para medir fuerzas con otros aspirantes a arribar a la Serie Mundial, los Cubs, del 17 al 19 de abril.

Con un calendario apretado y rivales de peso, los Mets tendrán la oportunidad de enviar un mensaje claro desde el inicio: que están listos para competir de lleno y volver a ser protagonistas en el viejo circuito.

El calendario de los Mets en marzo de 2026

26 de marzo (local)

Opening Day vs. Pittsburgh Pirates

28 y 29 de marzo (local)

Cierre de serie vs. Pittsburgh Pirates

30 y 31 de marzo (visitantes)

Inicio de serie en St. Louis Cardinals

Calendario de los Mets en abril de 2026

1 de abril (visitantes)

Cierre de serie en St. Louis Cardinals

2, 3, 4 y 5 de abril (visitantes)

Serie en San Francisco Giants

7, 8 y 9 de abril (visitantes)

Serie en Arizona Diamondbacks

10, 11 y 12 de abril (locales)

Serie vs. Oakland Athletics

13, 14 y 15 de abril (visitantes)

Serie en Los Angeles Dodgers

17, 18 y 19 de abril (visitantes)

Serie en Chicago Cubs

21, 22 y 23 de abril (locales)

Serie vs. Minnesota Twins

24, 25 y 26 de abril (locales)

Serie vs. Colorado Rockies

28, 29 y 30 de abril (locales)

Serie vs. Washington Nationals

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