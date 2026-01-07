Calendario oficial de la Serie del Caribe de 2026: Fechas y sedes

La edición 68 de la Serie del Caribe estuvo rodeada de incertidumbre, pero finalmente se realizará en Guadalajara, México, en la fecha inicialmente contemplada: del 1 al 7 de febrero.

Aunque para la Confederación del Caribe es un logro la realización del torneo regional, la organización enfrenta no pocos desafíos. El tema es conocido: la sede inicial de la competencia le correspondía a Caracas y en diciembre se decidió la mudanza a Jalisco.

Esta resolución trajo algunas consecuencias, como una reducción drástica del número de participantes, pero contra viento y marea en Guadalajara se declaran listos para recibir a los visitantes y para dejarlo claro, presentaron muy rápido el calendario de partidos.

¡Ya estamos en modo #Jalisco2026! ⚾️🇲🇽



Esta tarde se llevó a cabo la rueda de prensa oficial de la presentación de la Serie del Caribe Jalisco 2026.



En la actividad se dieron a conocer los detalles de la próxima cita del béisbol caribeño que se llevará a cabo del 01 al 07 de… pic.twitter.com/foOfhUczt1 — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) December 19, 2025

En tierras mexicanas veremos a dos equipos locales: México Rojo (o México 1), campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, y México Verde (o México 2), subcampeón. También está confirmada la presencia de los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá, pero Venezuela no asistirá en respuesta a la decisión de retirarle la sede a Caracas.

Primera jornada: 1 de febrero

Hora Visitante Home Club 1:00 pm (hora de Ciudad de México) 2:00 pm (hora del Este de USA) México 2 Puerto Rico 7:30 pm (hora de Ciudad de México) 8:30 pm (hora del Este de USA) República Dominicana México 1

Segunda jornada: 2 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Puerto Rico República Dominicana 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) México 1 Panamá

Tercera jornada: 3 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Panamá México 2 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) México 1 Puerto Rico



Cuarta jornada: 4 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Puerto Rico Panamá 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) República Dominicana México 2

Semifinales: 6 de febrero

Hora Visitante Home Club 2:00 pm (hora de Ciudad de México) 3:00 pm (hora del Este de USA) Equipo 1 Equipo 4 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) Equipo 3 Equipo 2

Final: 7 de febrero

Hora Visitante Home Club 7:00 pm (hora de Ciudad de México) 8:00 pm (hora del Este de USA) Ganador semifinal 1 Ganador semifinal 2

¿Dónde se jugará la Serie del Caribe?

La sede dispuesta para esta edición de la Serie del Caribe es el Estadio Panamericano de Guadalajara, la casa de los Charros de Jalisco. Allí se jugarán todos los partidos.

El parque, ubicado en Zapopan, tiene un aforo de 16.500 aficionados y ha sido sede de varios eventos internacionales como las competencias de béisbol y softbol de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el torneo Premier12 2024 y la Serie del Caribe 2018 en la que se titularon los puertorriqueños Criollos de Caguas.

La Serie del Caribe vuelve a Mexico | LEO RAMIREZ/GettyImages

¿Por qué se cambió la sede de la Serie del Caribe de 2026?

Los peores temores de los representantes de la LVBP se concretaron en diciembre, cuando la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe emitió un comunicado informando el cambio de sede de Caracas a Guadalajara por razones extradeportivas.

La decisión se tomó luego de que República Dominicana, Puerto Rico y México dijeron que no asistirían al evento debido a "situaciones externas ajenas a su control".

¿Por qué habrá dos equipos de México en la Serie del Caribe de 2026?

Esta será la primera vez en la historia de la Serie del Caribe que México se presente con dos representantes, lo que les da más posibilidades de llevarse la corona. Esto responde a la ausencia de Venezuela y también a la de Cuba y Colombia. Los primeros se retiraron en solidaridad con los venezolanos por el despojo de la sede y los colombianos declinaron la invitación, aduciendo problemas económicos.