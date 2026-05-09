El cambio entre Giants y Guardians que involucra a un ganador de dos Guantes de Oro

Los San Francisco Giants tomaron una decisión importante de cara al futuro, al concretar el traspaso de Patrick Bailey hacia los Cleveland Guardians.

A cambio del catcher, la organización de Ohio envía a la bahía californiana al prometedor lanzador zurdo Matt Wilkinson y la selección número 29 del Draft de MLB 2026, según informó el periodista Jeff Passan.

La operación marca el cierre de una etapa importante para Bailey en San Francisco. A pesar de haberse consolidado como uno de los mejores receptores defensivos de las Grandes Ligas y de haber conquistado dos Guantes de Oro, el pelotero de 27 años no atraviesa su mejor momento ofensivo durante el inicio de zafra, ya que cosecha línea de.146/.213/.183, misma que terminó afectando su continuidad como titular.

De hecho, el cuerpo técnico de los Giants comenzó a darle más oportunidades detrás del plato al joven Jesús Rodríguez, recientemente ascendido al roster principal. No en vano, Bailey solamente había iniciado tres encuentros en lo que va de mayo, señal clara de que su protagonismo dentro del tradicional club había disminuido mucho.

Breaking: The Cleveland Guardians are acquiring two-time Gold Glove-winning catcher Patrick Bailey in a trade with the San Francisco Giants for the No. 29 pick in this year's draft and left-handed pitching prospect Matt "Tugboat" Wilkinson, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/vucqJCuT0D — ESPN (@espn) May 9, 2026

¿Cuáles son los números de por vida de Patrick Bailey con el bate y el guante?

Desde su debut en las mayores, en 2023, el bateador ambidiestro disputó 383 juegos con la camiseta de San Francisco, dejando .224 de promedio, .282 de porcentaje de embasado y .329 de slugging, aunado a totalizar 22 cuadrangulares. Pese a que sus dígitos con el bate nunca terminaron de despegar, su valor protegiendo el pentágono resultó indiscutible.

De acuerdo con métricas de FanGraphs, Bailey acumuló 102.9 carreras defensivas salvadas a partir de su llegada a MLB, cifra que lo posiciona como el careta defensivo más eficiente del béisbol en ese período. Su capacidad para manejar lanzadores, bloquear lanzamientos y controlar a los corredores lo convirtió en una pieza muy respetada alrededor de la liga.

De ese modo, Cleveland apuesta fuerte al sumar un receptor élite en defensa mientras sigue construyendo un roster competitivo para el futuro. Eso sí, los Guardians también debieron desprenderse de un prospecto muy interesante como Wilkinson.

El zurdo de 23 años fue seleccionado en la décima ronda del draft de 2023 y actualmente se desempeña en Doble-A. En seis aperturas esta temporada presume de una impresionante efectividad de 1.59 y una tasa de ponches del 33.6%, dígitos que despertaron el interés de varias organizaciones.

Junto al citado monticulista, los colosos obtienen la selección global número 29 del draft, un valioso pick de equilibrio competitivo que originalmente pertenecía a Cleveland por ser uno de los mercados más pequeños de las mayores.

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