El cambio de Willson Contreras a los Red Sox: ¿Cómo quedará el lineup de Boston en 2026?

Los Boston Red Sox necesitaban con urgencia un refuerzo de peso para la primera base de cara a la temporada 2026 de la MLB. Con la llegada de Willson Contreras, el equipo de Nueva Inglaterra cubre esa carencia, y se coloca la etiqueta de serio contendiente en la División Este, gracias al probado y poderoso bate del venezolano.

La lesión de Triston Casas en la temporada pasada, que sufrió en mayo de 2025 y apenas pudo disputar 29 partidos, motivó a la gerencia a buscar a un bateador de poder en el mercado y consiguieron un movimiento con los Cardinals.

Thoughts on the Willson Contreras acquisition by Boston?



"This is the perfect player for the Red Sox..." - Matt Vasgersian pic.twitter.com/g1tTxWR6Fm — MLB Network (@MLBNetwork) January 5, 2026

En el movimiento, el derecho Hunter Dobbins y los lanzadores prospectos Yhoiker Fajardo y Blake Aita pasaron a los Cardinals a cambio del primera base, que también puede trabajar como receptor, posición en la que ha actuado la mayor parte del tiempo en su carrera.

Aunque se espera que Casas esté listo para el Opening Day, lo más probable es que comience en Triple A, para retomar la confianza perdida. Cabe destacar que las recuperaciones de lesiones en el tendón rotuliano son muy delicadas y esto podría llevarle a perderse algunos juegos más este año.

Conteras es un bate que le dará estabilidad al medio de la alineación de Boston. Aunque no es un bateador de poder nato, es un toletero que tiene mucho contacto y que utiliza todo el terreno de juego para conectar sus batazos.

Willson Contreras debutó en las Grandes Ligas con los Cubs | Justin K. Aller/GettyImages

El venezolano tiene experiencia de 10 campañas en la MLB y en el 2025 dejó promedio de .257, con 20 jonrones y 80 carreras remolcadas. Ha sido tres veces All Star, en su gloriosa etapa con los Chicago Cubs, equipo en el que se convirtió en una estrella.

Otro aliciente que te ofrece Contreras es que puede alternarse en la receptoría con Carlos Narváez o también cumplir funciones de bateador designado. Es la polivalencia que precisamente buscaba Boston a la hora de adquirir al jugador de 33 años de edad.

En Boston deben definir el futuro de Alex Bregman, quien viene de un año fantástico, para conocer realmente el lineup que tendrá el equipo para 2026. Si logran retener al antesalista, estaríamos frente a una de las alineaciones más poderosas de la actualidad, que combina poder, contacto y velocidad sobre las almohadillas.

Con este panorama, en Sports Illustrated repasamos una posible alineación de los Boston Red Sox para el Opening Day de la temporada 2026.

Jugador Posición Roman Anthony LF Trevor Story SS Wilyer Abreu RF Wilson Contreras 1B Marcelo Mayer 3B Ceddanne Rafaela CF Jarren Duran DH Kristian Campbell 2B Carlos Narváez C

Más noticias sobre MLB