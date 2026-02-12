Carlos Mendoza revela parte del lineup de los Mets para la temporada de 2026

Tras quedarse a las puertas de su segundo pase corrido a la postemporada, en 2025, Carlos Mendoza es consciente que otro invierno de enorme inversión económica en las oficinas del Citi Field trae consigo que los New York Mets estén obligados a alcanzar la etapa de octubre.

Es que pese a dejar ir en la agencia libre al ya histórico slugger Pete Alonso, la entidad de Queens adquirió piezas peso para un lineup que seguirá encabezado por Juan José Soto y Francisco Lindor, aunado a un Mark Vientos que debe acercarse a su producción de 2024.

Por si fuera poco, los Mets consiguieron en la temporada baja al camarero con más jonrones en MLB desde 2021, Marcus Semien, y a un dos veces All Star como Bo Bichette, uno de los antiguos líderes de los últimos campeones de la Liga Americana, Toronto Blue Jays. En resumidas cuentas, Mendoza tiene claro cuál será el inicio de su lineup en ataque, asumiendo que Lindor se recuperará rápido y sin problemas de su operación en la mano.

Carlos Mendoza says that if Francisco Lindor is healthy, he's currently leaning towards the top of the Mets' lineup looking like:



1. Francisco Lindor

2. Juan Soto

3. Bo Bichette pic.twitter.com/COpjYITsgW — SNY Mets (@SNY_Mets) February 11, 2026

"Lindor está lesionado ahora, pero cuando esté listo, que espero que sea pronto, estará arriba en la alineación. Probablemente los primeros tres sean Lindor, Soto y Bichette", señaló el manager venezolano en una conferencia de prensa publicada por el canal SNY.

Igualmente, el técnico de 46 años manejará varias opciones con su equipo, dependiendo de quién sea el lanzador rival al inicio de un desafío. "Estoy contento porque si es un pitcher zurdo o un pitcher derecho, tenemos buenas alternativas".

Mientras Lindor participará en su sexto ejercicio con los metropolitanos, siendo el capitán del club, Soto irá a su segunda pasantía con la divisa que le otorgó un contrato de 15 años y 765 millones de dólares en diciembre de 2024. A su vez, Bichette pactó en el actual receso invernal por tres zafras y 126 millones, con la idea de pasar a defender la tercera base o actuar de designado, con Vientos en la inicial, después de la marcha de Alonso a los Baltimore Orioles.

Por otro lado, el veterano infielder Jorge Polanco acordó con los neoyorquinos en base a dos cursos y $40.000.000, así que también será una alternativa o en el tercer cojín o de bateador designado. Mientras tanto, la gerencia obtuvo al veloz jardinero central cubano, Luis Robert Jr., semanas atrás en un canje con los Chicago White Sox.

