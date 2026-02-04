Carlos Santana acuerda con los Diamondbacks: Detalles de su contrato

El dominicano Carlos Santana firmó un contrato por una temporada a cambio de 2 millones de dólares con los Arizona Diamondbacks, en un acuerdo que le permitirá al inicialista dominicano continuar su carrera y alcanzar las 17 temporadas en la MLB.

Será su noveno equipo en la liga y se mantendrá activo en las Grandes Ligas a los 40 años de edad, ya que cumplirá en abril. Su ética de trabajo y su capacidad para mantenerse alejado de las lesiones le han permitido tener una carrera interesante.

En su trayectoria en la MLB, Santana tiene un Guante de Oro, un Juego de Estrellas y un Bate de Plata. En total, el dominicano batea para .241, con 335 jonrones y 1136 carreras impulsadas. Ha vestido los uniformes de los Cleveland Guardians, Philadelphia Phillies, Kansas City Royals, Seattle Mariners, Pittsburgh Pirates, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins y Chicago Cubs.

En 2025, con los Cubs, Santana bateó para .219 de promedio, con 11 jonrones, 54 carreras remolcadas y 49 carreras anotadas en 415 turnos. Su mejor temporada fue en 2016, cuando conectó 34 jonrones e impulsó 87 carreras.

En salarios, hasta la temporada pasada había acumulado unas ganancias totales de 132,718,500 millones de dólares. Su mejor contrato fue con Cleveland, pero después se ha mantenido actuando en las mayores de manera ininterrumpida.

Santana aparece en varios rosters preliminares del Clásico Mundial con República Dominicana, aunque ahora después de firmar, tendrá que tener la aprobación del seguro. Se espera que sea el tercer receptor del equipo dirigido por Albert Pujols, aportando liderazgo, compromiso y experiencia al estelar equipo quisqueyano.

República Dominicana tiene grandes expectativas con este equipo de 2026, después de lo que fue la frustrante eliminación en 2023. Con Albert Pujols a la cabeza, si se confirma la participación de Santana el veterano le brindará la experiencia al conjunto quisqueyano.

A otros jugadores experimentados de otros equipos, como por ejemplo Miguel Rojas de Venezuela, que tiene 37 años de edad, le fue negado el seguro para el torneo, pues la compañía aseguradora del torneo considera que es complicado aprobar un seguro a esa edad.

Este jueves 05 de febrero se dilucirán los rosters oficiales de los equipos y se espera que Santana pueda estar con el conjunto de República Dominicana, pero todo dependerá del tema de la poliza de seguros que todo jugador necesita para mantener su salario de la próxima temporada de MLB, en el caso de que puedan ocurrir lesiones en el torneo de selecciones.

