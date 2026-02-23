Chicago Cubs acuerdan con Michael Conforto para la temporada de 2026

Michael Conforto, pese a su decepcionante temporada con Los Angeles Dodgers, era uno de los agentes libres más atractivos del mercado de las Grandes Ligas y los Chicago Cubs lo ataron este lunes con un acuerdo de ligas menores que le dará la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos primaverales.

Conforto pasó la temporada pasada con los Dodgers y tuvo grandes dificultades para cumplir con las expectativas creadas alrededor de su firma. El jugador de 32 años apenas bateó para .199/.305/.333 con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 138 juegos, además de proporcionar menos cinco carreras salvadas en defensa en el jardín izquierdo.

Su desempeño hizo que el manager Dave Roberts lo dejara fuera del roster de la postemporada, en un claro mensaje de que no estaría en los planes del equipo para la campaña de 2026.

Para los Cubs la adición de Conforto es importante, siempre que pueda demostrar en el Spring Training que puede ser ese bateador que brilló en las filas de los Mets de Nueva York.

Si Conforto se queda en el equipo, debería darle a los Cachorros una opción adicional en los jardines junto a los titulares Ian Happ, Seiya Suzuki y Pete Crow-Armstrong. También podría brindar apoyo como bateador designado, donde se espera que sea titular el joven Moisés Ballesteros.

Conforto no ha podido recobrar su estatus en las mayores tras su salida de Queens, en donde fue invitado al Juego de Estrellas en la campaña de 2017, cuando dejó una línea ofensiva de .279/.384/.555 con 20 dobles, un triple, 27 cuadrangulares y 58 carreras remolcadas. En sus 7 campañas en los Mets promedió .255/.356/.468 con 132 jonrones y 396 carreras impulsadas.

Luego, y después de recuperarse de una lesión que lo dejó fuera de la MLB en la zafra de 2022, pasó par de temporadas en los San Francisco Giants, promediando .238/.322/.418 con 35 jonrones y 124 rayitas empujadas.

El jardinero devengó 17 millones de dólares en 2025 con los Dodgers y en sus años en las mayores recopila ganancias de 77 millones de dólares. En sus años con los Mets ganó 23.9 millones de dólares y con los Giants se llevó 36 millones de dólares a su cuenta bancaria.

Los Cachorros esperan que Conforto pueda ser un cuarto guardabosques capaz de aprovechar las oportunidades que tenga en una división en teoría menos exigente que el Oeste de la Liga Nacional.

