Chicago Cubs y Pete Crow-Armstrong acuerdan extensión de contrato por $115 millones

Los Chicago Cubs y el jardinero Pete Crow-Armstrong acordaron una extensión de contrato por 6 años y 115 millones de dólares, informó Jeff Passan de ESPN.

El acuerdo constituye la extensión de contrato más grande otorgada en la historia de los Cachorros, amén de ser el pacto más grande para un jugador al que le restaban cinco años de control.

Crow-Armstrong viene de completar una temporada de consagración en la que conectó 31 jonrones y robó 35 bases, logros que le valieron su primera selección al Juego de Estrellas y su primer Guante de Oro. También se convirtió en el primer jugador en la historia de los Cubs en alcanzar al menos 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una sola campaña, estadísticas que le abrió los ojos a la directiva de Chicago, pese a que el jugador estaba aún en sus años de pre-arbitraje salarial.

Cabe recordar que el guardabosques, de 24 años de edad, fue adquirido por los Cubs en un traspaso realizado en 2021 con los New York Mets. Nueva York envió a Crow-Armstrong a Chicago a cambio del infielder tres veces All-Star Javier Báez y el lanzador veterano Trevor Williams.

Crow-Armstrong no sólo fue invitado al All Star Game y ganó el Guante de Oro en la campaña de 2025, sino quedó noveno en las votaciones al MVP de la Liga Nacional. Va a su cuarta zafra en las Grandes Ligas, en las que promedia a nivel global .240/.285/.437 con 50 dobles, 10 triples, 41 jonrones, 143 carreras empujadas y 64 bases robadas.

Center fielder Pete Crow-Armstrong and the Chicago Cubs are in agreement on a six-year, $115 million contract extension, sources tell ESPN. The deal starts in 2027 and does not include a club option, allowing Crow-Armstrong to hit free agency before his age-31 season. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 24, 2026

"He dejado claro que quiero estar aquí por el tiempo que ellos me quieran. Quiero lo mejor para el equipo. Amo Chicago cada vez más. Es una ciudad increíble. La gente es genial, les importa de verdad [el equipo]. No son solo fans que van al juego a tomarse fotos, están prestando atención", dijo Crow-Armstrong en declaraciones recogidas por Heavy Sports.

"Quiero un trato justo para no arruinar el mercado para otros jardineros centrales que tengan que pasar por este mismo proceso. El dinero cambiará mi vida de cualquier forma", aseguró, dejando atrás la avaricia en el marco de su buen momento como pelotero.

Crow-Armstrong viene de jugar con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, bateando para .263 con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas en 21 apariciones al plato.

"Pensarían que es ridículo si hiciéramos el 'shuffle' de Juan Soto o el movimiento de Vladimir Guerrero Jr. Eso es de ellos... nosotros nos divertimos a nuestra manera, pero definitivamente nos estamos divirtiendo ahí fuera", dijo el jardinero de los Cubs sobre la comparación que tuvo el Team USA con las escuadras latinas durante todo el certamen.

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