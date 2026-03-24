Chicago Cubs y Pete Crow-Armstrong negocian extensión de contrato millonaria

Los Chicago Cubs y el jardinero Pete Crow-Armstrong están muy cerca de acordar una extensión de contrato que podría superar los 100 millones de dólares, informó Jeff Passan de ESPN.

Crow-Armstrong viene de completar una temporada de consagración en la que conectó 31 jonrones y robó 35 bases, logros que le valieron su primera selección al Juego de Estrellas y su primer Guante de Oro. También se convirtió en el primer jugador en la historia de los Cubs en alcanzar al menos 30 jonrones, 30 dobles y 30 bases robadas en una sola campaña, estadísticas que le abrió los ojos a la directiva de Chicago, pese a que el jugador está aún en sus años de pre-arbitraje salarial.

BREAKING: Center fielder Pete Crow-Armstrong and the Chicago Cubs are finalizing a long-term contract extension, sources tell ESPN. Crow-Armstrong, coming off a 30-30 season and a Gold Glove, will get a big payday as the Cubs lock up a franchise-caliber talent. — Jeff Passan (@JeffPassan) March 24, 2026

Cabe recordar que el guardabosques, de 24 años de edad, fue adquirido por los Cubs en un traspaso realizado en 2021 con los New York Mets. Nueva York envió a Crow-Armstrong a Chicago a cambio del infielder tres veces All-Star Javier Báez y el lanzador veterano Trevor Williams.

Crow-Armstrong no sólo fue invitado al All Star Game y ganó el Guante de Oro en la campaña de 2025, sino quedó noveno en las votaciones al MVP de la Liga Nacional. Va a su cuarta zafra en las Grandes Ligas, en las que promedia a nivel global .240/.285/.437 con 50 dobles, 10 triples, 41 jonrones, 143 carreras empujadas y 64 bases robadas.

"He dejado claro que quiero estar aquí por el tiempo que ellos me quieran. Quiero lo mejor para el equipo. Amo Chicago cada vez más. Es una ciudad increíble. La gente es genial, les importa de verdad [el equipo]. No son solo fans que van al juego a tomarse fotos, están prestando atención", dijo Crow-Armstrong en declaraciones recogidas por Heavy Sports.

Pete Crow Armstrong, who bet on himself when he rejected the Cubs’ extension offer of a year ago, watches his patience pay off as he and the Cubs close on a $100-million plus contract extension. He’ll be second-highest paid Cub behind only Alex Bregman. — Bob Nightengale (@BNightengale) March 24, 2026

"Quiero un trato justo para no arruinar el mercado para otros jardineros centrales que tengan que pasar por este mismo proceso. El dinero cambiará mi vida de cualquier forma", aseguró, dejando atrás la avaricia en el marco de su buen momento como pelotero.

Crow-Armstrong viene de jugar con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026, bateando para .263 con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas en 21 apariciones al plato.

"Pensarían que es ridículo si hiciéramos el 'shuffle' de Juan Soto o el movimiento de Vladimir Guerrero Jr. Eso es de ellos... nosotros nos divertimos a nuestra manera, pero definitivamente nos estamos divirtiendo ahí fuera", dijo el jardinero de los Cubs sobre la comparación que tuvo el Team USA con las escuadras latinas durante todo el certamen.

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