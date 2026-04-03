Los Chicago White Sox retirarán el número 13 de Ozzie Guillén

Los Chicago White Sox y Ozzie Guillén han tenido una relación de ensueño, primero en la etapa como pelotero y luego en su exitoso camino como manager. El venezolano recibirá el honor de ver retirado su número 13, en una ceremonia que se realizará el 8 de agosto, en la previa del encuentro pautado ante los Cleveland Guardians.

Los White Sox hicieron este anuncio previo al primer juego en casa de esta temporada ante los Toronto Blue Jays. Guillén se ha mantenido cercano a la organización, como comentarista del canal oficial que transmite los juegos del equipo de Chicago.

Guillén fue el manager que le devolvió un título a los White Sox en 2005, después de una sequía que databa desde 1917. En esa ocasión, de la mano del dirigente venezolano, barrieron a los Houston Astros para romper una sequía de 88 años sin campeonatos.

No. 13 is forever ♾️



The White Sox will retire Ozzie Guillen’s number 13 on August 8th!



A South Side legend cemented in history 🏆 pic.twitter.com/kmDYrKK39x — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) April 3, 2026

Durante la transmisión del canal oficial de los White Sox, CHSN, Scott Podsednik, ex jugador del equipo, leyó la declaración que explicaba la exaltación de Guillén. El venezolano, notablemente emocionado, recibió la noticia entre lágrimas.

Podsednik fue un jugador sumamente importante en el equipo campeón de la Serie Mundial del 2005 dirigido por Guillén. No estaba en los planes de nadie que el equipo de Chicago lograra el campeonato en esa oportunidad e igualmente lograron el título.

Luego Guillén se marchó de los White Sox para dirigir en una breve etapa a los Miami Marlins en 2012, pero fue despedido por realizar comentarios políticos inapropiados que molestaron a un grueso de aficionados del equipo de Florida.

Guillén dirigió en total 9 temporadas en las Grandes Ligas (2004-2012) con un récord general de 747 victorias y 710 derrotas, siendo exitoso principalmente con Chicago, acumulando 678 triunfos con ellos. Fue el primer manager latinoamericano con un título en las Grandes Ligas.

Su estilo agresivo y su capacidad para liderar el dugout de los White Sox fue clave en su etapa como dirigente. Antes, como jugador, se destacó por su extraordinario guante y su bate oportuno, que le llevaron a ser Novato del Año, tres veces seleccionado al Juego de Estrellas y ganador de un Guante de Oro.

En total disputó 16 temporadas con Chicago, con un promedio vitalicio de .264, 28 jonrones, 619 carreras remolcadas, 239 boletos y 169 bases robadas. Jugó también con los Atlanta Braves y Tampa Bay Rays, pero con los White Sox pasó 13 años.

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