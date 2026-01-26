¿Es cierto que Yu Darvish se retira de la MLB?

El nombre de Yu Darvish ha estado sonando con fuerza en los últimos días en MLB. Un reporte hablaba de su intención de poner fin a su carrera de 13 años en las Grandes Ligas y, horas después, tanto él como su agente aclararon la información.

Darvish no podrá lanzar este año con San Diego Padres por una cirugía de “reparación del ligamento colateral cubital con un soporte interno en su codo derecho” que tuvo en noviembre. Con 39 años de edad, le quedan tres zafras de un contrato que está pensando en anular.

El fin de semana Kevin Acee, del San Diego Union-Tribune, informó que el japonés le notificó a los Padres sobre su plan de retirarse del béisbol. Pero el agente de Darvish, Joel Wolfe, se apresuró a aclarar el tema.

Yu Darvish's agent Joel Wolfe says that Darvish has not made a decision on his retirement



"This is a complicated matter we are still working through."



(via @Alden_Gonzalez) pic.twitter.com/hYIki4ABwD — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) January 24, 2026

“Yu aún no ha tomado una decisión final. Este es un asunto complejo que aún estamos resolviendo”, fue lo que declaró Wolfe en un comunicado publicado por Mark Feinsand de MLB.com.

El propio Darvish ofreció más tarde una versión del asunto. “Ahora mismo, estoy completamente concentrado en la rehabilitación del codo, y si llego al punto de poder lanzar de nuevo, empezaré de cero para competir. Si una vez que llegue a ese punto siento que no puedo hacerlo, anunciaré mi retiro”, fueron sus palabras en una publicación en redes sociales.

“Es posible que hayan visto un artículo, y aunque me inclino por anular el contrato, todavía hay mucho qué hablar con los Padres, por lo que los detalles más finos aún no se han decidido”, agregó. “Además, no anunciaré mi retiro todavía”.

¿Cómo es el contrato de Darvish con los Padres?

El lanzador derecho tiene contrato con la organización de San Diego hasta 2028. Fue un acuerdo renegociado en 2023 por 6 temporadas y 108 millones de dólares, además de un bono de firma de $6 millones. Si el japonés decide anularlo, perdería 43 millones de dólares que restan. Es posible que esté negociando un acuerdo de rescisión con el equipo.

¿Cómo le ha ido a Yu Darvish en San Diego?

Darvish ha estado limitado por las lesiones en las últimas campañas (no ha podido hacer más de 16 aperturas por año en 2024 y 2025), pero en 2024 se convirtió es el único lanzador nacido en Japón con 2.000 ponches en las Grandes Ligas.

Sus 115 victorias de por vida en las mayores lo tienen en el segundo lugar histórico entre lanzadores japonés, sólo por detrás de Hideo Nomo.

Llegó a San Diego en la agencia libre de 2021 y ese año fue All Star, aunque en 2022 le fue mejor: ganó 16 de sus 30 aperturas, ponchó a 197 bateadores y dejó efectividad de 3.10 para terminar en el top 10 de la votación para el Cy Young de la Liga Nacional. En cinco campañas con los Padres tiene efectividad de 3.97 en 115 aperturas y suma 683 abanicados.

