Comisionado de MLB informa si planea tener juegos oficiales en República Dominicana

La posibilidad de que MLB otorgue el visto bueno a un juego oficial de temporada regular en República Dominicana vuelve a tomar fuerza. Aunque el proyecto todavía no es una realidad inmediata, diferentes señales, incluyendo las palabras del comisionado, Rob Manfred, apuntan a que el objetivo podría concretarse en el futuro si se cumplen ciertas condiciones.

El principal requisito pasa por la construcción de un nuevo estadio que cumpla con los estándares exigidos por el máximo organismo de pelota profesional estadounidense para organizar encuentros fuera de dicha tierra. El medio Listín Diario reveló que el proyecto en cuestión luce en manos del gobierno quisqueyano, que analiza la viabilidad de levantar una instalación moderna que permita albergar este tipo de eventos internacionales.

La propuesta ya fue presentada a las autoridades y ha generado interés dentro de la propia Major League Baseball. No en vano, Manfred confirmó a los medios que se han mantenido conversaciones sobre el tema, pese a dejar claro que el desarrollo del estadio será el factor determinante para avanzar en la organización de partidos oficiales en el país merenguero.

#VideoLD | El comisionado de la MLB, Rob Manfred, declaró que sí se ha conversado la posibilidad de de celebrar juegos oficiales en República Dominicana.



🔗https://t.co/otaDa3nFar#ListínDiario pic.twitter.com/fm97WeZASM — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) March 4, 2026

Durante una jornada de prácticas previa a un compromiso de exhibición en el Estadio Quisqueya Juan Marichal (Santo Domingo) entre Detroit Tigers y la selección dominicana que participará en el Clásico Mundial, el comisionado expresó su fe sobre el futuro del proyecto y las oportunidades que abriría para el béisbol en la isla. “Somos optimistas de que se construirá una nueva instalación aquí, y contar con ese nuevo estadio facilitaría mucho la realización tanto de juegos de temporada regular como del Clásico Mundial en República Dominicana”.

La eventual construcción de un recinto moderno no sólo permitiría albergar cotejos formales de MLB, también fortalecer la presencia internacional de este deporte en uno de los países con mayor tradición, recordando que Quisqueya es considerada una de las principales canteras de talento de Grandes Ligas, con decenas de jugadores activos, y estelares, cada temporada.

De hecho, la elitista competición ha incrementado su actividad promocional en territorio dominicano mediante la organización de duelos de exhibición con equipos de las mayores, y un ejemplo ocurrió en 2020, cuando Minnesota Twins y Detroit disputaron juegos en Santo Domingo. Posteriormente, en 2024, Boston Red Sox y Tampa Bay Rays protagonizaron una serie especial en el mismo Estadio Quisqueya; iniciativas que han buscado acercar aún más el espectáculo a los fanáticos locales y consolidar la relación entre la liga y la nación caribeña.

Más contenido sobre MLB