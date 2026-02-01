¿Cómo funciona el seguro médico del Clásico Mundial de Béisbol?

La proximidad del comienzo del Clásico Mundial de Béisbol estaba llenando de fiesta el ambiente. Todavía no se anuncian los rosters oficiales, pero cada confirmación de un jugador, sobre todo entre estrellas de MLB, era un motivo de celebración.

Pero eso ha cambiado en los últimos días, cuando algunas selecciones han sufrido bajas considerables en sus plantillas. Venezuela no podrá tener al receptor de Boston Red Sox Carlos Narváez ni a los veteranos José Altuve y Miguel Rojas, que han dejado ver su frustración. Y todavía podrían tener más ausencias.

En Puerto Rico es peor y hasta amenazan con retirar al equipo de la competencia luego de saber que no contarán con jugadores del calibre de Francisco Lindor -llamado a ser su capitán- y Carlos Correa.

Here is how WBC insurance works, at least the best I understand it.



It all boils down to “guaranteed salaries”:



To play in the World Baseball Classic, a player on a Major League 40-man roster must be covered by insurance to guarantee their salary.



The insurer for the WBC is… — Shawn Spradling (@Shawn_Spradling) January 31, 2026

En todos los casos la razón es la misma: no pasaron los protocolos del seguro médico y eso imposibilita su participación en el torneo. Correa dio unas declaraciones en las que reveló que incluso el presidente de Houston Astros, Jim Crane, se comunicó con él para explicarle la situación.

El debate sobre el seguro médico y el impacto que tiene en la competencia apenas está empezando y en el aire hay varias interrogantes… ¿por qué es tan determinante? y ¿por qué afecta a unas selecciones más que a otras?

¿Cuál es este seguro y cómo funciona?

Está establecido que para que un jugador de Grandes Ligas (o al menos en el roster de 40) participe en el Clásico Mundial de Béisbol debe contar con un seguro que garantice su salario. Las lesiones en la competencia no son un hecho aislado y ya lo vivieron en carne propia los Mets cuando Edwin Díaz se lastimó la rodilla en la edición de 2023 y necesitó una cirugía que le hizo perder toda la temporada.

Hay una sola compañía aseguradora para el Clásico, NFP (Team Scotti), una empresa que cuenta con la aprobación de MLB y la MLBPA (la asociación de peloteros). Esta compañía hace que los jugadores se sometan a exámenes físicos “para ayudar a distinguir las lesiones sufridas durante el Clásico Mundial de Béisbol de las preexistentes”, de acuerdo con la explicación que ofrece Shawn Spradling en sus redes.

¿Qué cubre este seguro?

La respuesta es simple, esta aseguradora responde por el salario garantizado de un jugador, según como está establecido en su contrato.

SI llega a sufrir una lesión, la organización a la que pertenece el pelotero no perderá dinero porque recibirá el pago del seguro por el salario correspondiente a los días de juego que esté fuera.

Si un jugador es considerado “no asegurable”, hay escenarios posibles que pueden contemplarse:

Jugar en el Clásico Mundial de Béisbol sin seguro y arriesgar su salario.

Jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y pagar su propio seguro.

No participar en el Clásico Mundial de Béisbol.

¿Cuál es el problema aquí? Que como bien explica Spradling. “Si un jugador NO ASEGURADO pierde cualquier tiempo de juego debido a una lesión sufrida durante el CMB, los equipos de la MLB no están obligados a pagarle por los partidos perdidos”.

¿Por qué algunos jugadores fueron aprobados y otros no?

El periodista Francys Romero señala que hay una clasificación para la condición física de los jugadores:

Condición crónica: lesiones repetidas a lo largo de los años, múltiples periodos de 60 días en la lista de lesionados.

Condición intermedia: múltiples periodos de 10 días en la lista de lesionados durante 2 o 3 temporadas.

Condición de bajo riesgo: poco o ningún historial de lesiones.

El inconveniente se presenta por la falta de transparencia en los criterios para determinar si un jugador es asegurable o no, y es lo que ha llevado a esta polémica. ¿Por qué Willson Contreras está en duda y Francisco Lindor apartado, pero Byron Buxton no fue objetado teniendo 19 pasos por la lista de lesionados?

“Estoy bien perdido con eso”: la frustración de Jovani Morán tras la negativa del seguro para el Clásico Mundial de Béisbol - via @elnuevodia https://t.co/am7bxAVur9 — Antolín Maldonado Ríos (@antolinmr71) January 31, 2026

Los jugadores estrellas de MLB que se les ha negado el seguro

De momento la selección más afectada es la de Puerto Rico, que ha visto cómo le niegan la participación a casi una decena de peloteros. Su capitán Francisco Lindor y a Carlos Correa están en la lista, pero también Jovani Morán. José Berríos y Fernando Cruz están en duda, así como otros jugadores boricuas.

Venezuela se quedó sin Carlos Narváez, José Altuve, Martín Pérez, Miguel Rojas y podría perder también a Willson Contreras (tiene pendiente un examen) y otras piezas. Y México supo desde temprano que el seguro no avalaría la participación de Marcelo Mayer.

Más contenido del Clásico Mundial de Beisbol