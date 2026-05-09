¿Cómo la MLB celebra el Día de las Madres?

Este domingo se celebra en Estados Unidos -y también en varios países de América Latina- el Día de las Madres, y en MLB no dejarán que la fecha pase inadvertida.

Se ha hecho tradición que en Grandes Ligas, los clubes organicen actividades especiales para este fin de semana. Lo más evidente es que el color rosa invade el campo: en los accesorios de los jugadores, los bates, las bases, las pantallas de cada estadio, etc. Pero hay mucho más.

Junto a MLB Together en las mayores usan como plataforma este día no sólo para honrar a las madres, sino también para crear conciencia sobre el cáncer de mama. En el circuito promueven – con actividades dentro y fuera del campo- la detección temprana de la enfermedad y la investigación para salvar vidas.

Don’t miss our next Family Sunday on May 10!



To celebrate Mother's Day, fans ages 4 to 14 will have the opportunity to run the bases alongside their moms after the game. Join us at The Yard for a day full of family fun!



🎟️ https://t.co/jTC6HcqPog pic.twitter.com/qJReJc2UPx — Baltimore Orioles (@Orioles) May 7, 2026

¿Desde cuándo MLB celebra el Día de las Madres?

Fue en el año 2003 cuando la MLB se asoció con organizaciones que apoyan la investigación del cáncer de mama. Cada año hay actividades para celebrar y en cada equipo organizan diferentes eventos -como salir al campo acompañados de madres de peloteros de pequeñas ligas, o lo referido al lanzamiento inaugural- pero nunca falta un video de las madres de los jugadores de cada conjunto.

En 2025 se vivió un momento especial como la celebración de los hermanos Jung, pero las transmisiones siempre dedican el día a todas las madres. Incluso, en una ocasión, MLB.TV estuvo gratis durante el fin de semana del Día de las Madres para conmemorar este día.

¿Qué eventos tiene planeado MLB para la jornada del domingo?

En el portal de MLB.com está publicada la planificación para este domingo, que incluye:

Un video especial del Día de la Madre, producido por MLB Network, que se compartirá en los estadios de las Grandes Ligas de todo el país (y que está disponible en el portal de MLB.com).

Calcomanías especiales de la cinta rosa para la concientización sobre el cáncer de mama que usará el personal en el campo (jugadores, técnicos y árbitros) en sus camisetas. Podrán usar calcetines rosa, muñequeras rosa y guantes de bateo rosas elaborados por las marcas patrocinantes. También bates rosa “proporcionados por Marucci, Victus u otro proveedor de bates aprobado”.

Se usarán adornos conmemorativos en las almohadillas y tarjetas de lineup, con el logotipo especial del Día de la Madre y la concientización sobre el cáncer de mama.

Cada equipo tiene sus propios eventos y en las redes sociales se puede saber qué han organizado para este día.

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