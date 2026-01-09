¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 en vivo, online, TV y streaming?

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC en inglés) ya es el torneo internacional más importante de este deporte, mismo que se prepara su sexta edición, del 4 al 17 de marzo marzo de 2026.

En efecto, la máxima cita de selecciones de la pelota ha crecido exponencialmente en popularidad y prestigio, dado que reúne a las principales luminarias de Grandes Ligas (MLB), quienes compiten por el orgullo nacional y ofrecen un espectáculo inigualable, el cual captura la pasión de millones de aficionados.

De hecho, la edición de 2023 dejó un recuerdo imborrable, con una final apasionante en la que Japón, liderado por el fenómeno de dos vías, Shohei Ohtani, se impuso a Estados Unidos para asegurar su tercer título de Clásico Mundial. En consecuencia, serán 20 países los que buscarán la gloria en las sedes de Tokio, San Juan, Houston y Miami durante el global del evento.

Asimismo, los aficionados más leales dispondrán de diversas opciones oficiales en vivo y a través de la TV y plataformas online, tanto en Estados Unidos y México como en el resto de Latinoamérica y alrededor del planeta, para seguir cada lanzamiento, hit y jugada del WBC 2026.

You heard it here first from @kevinburkhardt, @AROD, @davidortiz and @derekjeter!@FOXSports has secured the U.S. rights to the 2026 World Baseball Classic which culminates in the WBC Championship Game on Tuesday, March 17 from Miami’s loanDepot Park. pic.twitter.com/ajctwl4HXB — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 7, 2025

¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la cadena FOX Sports adquirió los derechos de transmisión del venidero Clásico Mundial, al igual que lo hizo en la justa anterior.

Incluso, los partidos por televisión se emitirán en FOX, FS1 y FS2, destacando que la cadena madre (FOX) llevará las acciones de siete juegos clave: los tres de la fase de grupos de la selección estadounidense, más dos de cuartos de final y la gran final del 17 de marzo.

A su vez, los 47 desafíos de la cita estarán disponibles en streaming vía FOX Sports App y el servicio gratuito Tubi.

Por si fuera poco, FOX Deportes emitirá 28 partidos en español, tomando en cuenta todos los cuartos de final, semifinales y el duelo cumbre.

Estas emisiones permiten a los televidentes con suscripción de cable o satélite disfrutar de un paquete completo de encuentros del citado y preponderante evento.

¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol en México?

Para los aficionados que radican en tierras aztecas, las opciones principales para seguir el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 incluyen canales de televisión abierta y de pago.

Se espera que cadenas de TV como Televisa/Univision ofrezcan cobertura de algunos cotejos, de la forma que ya ocurrió anteriormente. Igualmente, canales deportivos de pago como ESPN y Fox Sports también suelen transmitir encuentros de este torneo.

Vale acotar que las plataformas digitales asociadas a los canales de TV, del calibre de las apps de ESPN, Fox Sports y ViX, probablemente requieran un inicio de sesión de proveedor de cable. Además, la suscripción a MLB.TV es una alternativa premium para ver todos los choques, aunque su disponibilidad específica para México debe confirmarse.

México llegó a semifinales en el pasado Clásico Mundial de Béisbol | Megan Briggs/GettyImages

¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol en el resto de Latinoamérica?

En el resto de Latinoamérica, los derechos del WBC suelen estar fragmentados, pero hay canales y servicios clave que los aficionados pueden consultar.

ESPN es tradicionalmente el principal difusor televisivo del torneo en la región, por medio de sus diversos canales lineales. Algunas naciones quizás cuenten con retransmisiones en compañías locales de señal abierta o por cable, como Wapa Deportes en Puerto Rico, que es una de las sedes del certamen, así como Teleantillas, VTV y Coral en República Dominicana, y Televen en Venezuela.

Entretanto, la plataforma de streaming ESPN+ ofrecerá cobertura en directo para sus suscriptores en los territorios donde esté disponible, permitiendo el acceso desde múltiples dispositivos. Otra alternativa viable son los servicios de TV en vivo por streaming que incluyan los canales deportivos mencionados, como Fubo (disponible en algunos países).

¿Cómo ver el Clásico Mundial de Béisbol alrededor del planeta?

MLB.TV también estará disponible para apreciar el Clásico Mundial de Béisbol 2026 en buena parte del globo terráqueo, mientras que Nerflix dio un golpe sobre la mesa en Japón, donde llevará las acciones del anhelado torneo.