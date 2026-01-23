¿Cómo ver los juegos de Los Angeles Dodgers en 2026 en vivo, online, TV y streaming?

Los Angeles Dodgers afrontan la temporada 2026 de MLB con un objetivo claro: ganar su tercer anillo corrido de Serie Mundial y establecerse como la mayor dinastía del Siglo XXI.

Con un roster profundo y liderado por verdaderas luminarias del juego, de la talla de Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y Yoshinobu Yamamoto, entre otros, junto a jóvenes talentos y adquisiciones de primera línea en invierno, el conjunto californiano apunta a dominar de nuevo el Oeste en la Nacional y llegar en su mejor versión a los playoffs.

De ese modo, los encuentros del equipo azul serán toda una atracción no sólo para sus fanáticos; también para el resto de los seguidores del béisbol estadounidense e internacional. De hecho, no existirán excusas, en términos generales, para disfrutar de los compromisos de los Dodgers a lo largo del venidero ejercicio regular, tanto en televisión como online y en streaming.

¿Cómo ver el canal de los Dodgers Spectrum SportsNet online y streaming?

La transmisión oficial de los vigentes bicampeones de Grandes Ligas está a cargo de Spectrum SportsNet LA, a través de distintas maneras, las cuales se revelarán a continuación:

Televisión: dicha señal luce disponible para clientes de Spectrum TV en todo el estado de California.

Streaming: también puede verse online y en streaming mediante la app en tablets, Smart TV, teléfonos y la web de Spectrum, siempre que se tenga una suscripción activa. Asimismo, existen servicios de streaming en vivo compatibles con Spectrum y autorizados, tales como fuboTV.

¿Cómo escuchar los juegos de los Dodgers por radio y en español?

Claro que quien prefiera seguir los partidos por audio, los Dodgers cuentan con una amplia cobertura radial, igual que para los fanáticos hispanohablantes. Los juegos se emiten en inglés a través de estaciones deportivas afiliadas al equipo y en castellano gracias a estaciones que ofrecen narración completa para la comunidad hispanohablante.

Radio: AM 570 LA Sports (KLAC) es la radial por excelencia de los azules, la cual también está disponible en la aplicación iHeartRadio y en la web AM 570 LA Sports.

Español: entretanto, la audiencia hispanohablante podrá escuchar los encuentros de la tropa que dirige Dave Roberts por KTNQ 1020 AM, así como a través de las plataformas de MLB audio, que permite oír los juegos en castellano.

Ohtani, Yamamoto y Snell son tres piezas mediáticas de los Dodgers | Mary DeCicco/GettyImages

¿Cómo descargar la app de los Dodgers para saber los resultados y noticias al instante?

Otra manera para no perder ningún detalle de Los Angeles Dodgers en 2026 es descargar la app oficial del club o la de Major League Baseball, mismas que se obtienen fácilmente en dispositivos iOS y Android.

A través de esta herramienta gratuita, los usuarios acceden a resultados en vivo, estadísticas, calendario, noticias de última hora, alertas personalizadas y videos destacados, por lo que sólo se deben realizar los siguientes pasos:

Bajar la aplicación oficial del equipo en la App Store de Apple o Play Store de Android.

Loguearse o crearse una cuenta en la mencionada herramienta de los Dodgers.

Disfrutar del contenido de forma gratuita.

