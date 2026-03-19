¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en México en vivo, online, TV y streaming?

En los últimos tres años el interés por el béisbol en México ha vivido un auge, como consecuencia de la buena actuación que tuvo la selección en el Clásico Mundial de ese año y también por el destacado desempeño de los jugadores de MLB de este país.

Andrés Muñoz, de Seattle Mariners, se ha convertido en uno de los mejores cerradores de las Grandes Ligas, Randy Arozarena siempre consigue la manera de estar bajo las luminarias y recientemente tuvieron a un representante en la Serie Mundial: el receptor de Toronto Blue Jays Alejandro Kirk. No son las únicas estrellas mexicanas en las mayores, también Isaac Paredes y Jonathan Aranda se han destacado con Houston Astros y Tampa Bay Rays en las últimas campañas.

Ese crecimiento ha hecho que se produzca un incremento importante en la audiencia televisiva de MLB en México. En este momento -y de acuerdo con una publicación de MLB.com- está “consolidándose como uno de los mercados más importantes fuera de Estados Unidos”.

Andres Muñoz has been absolutely LIGHTS OUT for Seattle.



64 Games Played (career high)

62.1 Innings Pitched

1.73 ERA (career high)

38 Saves (career high)



Only TWO HRs allowed all season. 🔱



If you see him coming… it’s already too late. pic.twitter.com/EhqVB0U5Vs — SleeperMariners (@SleeperMariners) October 2, 2025

Por eso se han disputado algunas series –tanto de exhibición como juegos oficiales- en México y en 2026 también llevarán las Grandes Ligas a la capital mexicana: la México City Series, que se disputará en abril entre Arizona Diamondbacks y San Diego Padres. Haber cautivado el interés de una afición joven que sigue creciendo, ha llevado a que sea posible ver los partidos de MLB en señal abierta, tras los acuerdos recientemente firmados por un importante grupo de medios local.

¿Cómo ver los juegos de MLB de 2026 en México?

ESPN tiene los derechos para Latinoamérica, pero en México también estará disponible la opción de ver los partidos de Grandes Ligas en señal abierta debido a al acuerdo que firmó Televisa/Univision para transmitir la MLB entre 2026 y2028 y que reflejando “el alto interés mediático” que vive la afición del béisbol en este país.

Para ver la temporada de la MLB de 2026 en vivo desde México, las opciones principales incluyen MLB.TV (streaming oficial, requiere suscripción), ESPN Deportes/Disney+ y canales locales como TUDN/ViX/Canal 9. Televisa/Univision y ESPN ofrecen amplia cobertura de temporada regular y eventos especiales.

Además, como parte del nuevo acuerdo de derechos de medios con ESPN, el servicio MLB.TV estará disponible en la ESPN App. Aseguran en el portal e MLB.com que “no es necesario tener la aplicación de ESPN ni comprar una suscripción a ESPN Unlimited para ser suscriptor de MLB.TV”.

Señal de TV Streaming Televisa/Univisión, ESPN y TUDN/ViX/Canal 9 ESPN+, ViX y MLB.TV

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