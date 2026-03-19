¿Cómo ver los juegos de MLB en Apple TV en 2026?: Calendario de juegos gratis

MLB y Apple confirmaron su quinto año de alianza para la transmisión de partidos de MLB en la temporada de 2026. El “Friday Night Baseball” de Apple TV tendrá en esta campaña en pantalla dos partidos semanales durante las 25 semanas de la temporada regular.

Esto le garantiza a las Grandes Ligas que se verán los juegos de béisbol en “60 países y regiones dos partidos estelares cada semana”, de acuerdo con una publicación en la página de Apple TV.

Entre los partidos que transmitirán a través de esta plataforma está el primero de la “Serie del Subway” entre New York Yankees y New York Mets. También están pautados en su programación choques de los actuales campeones, Los Angeles Dodgers y su estrella japonesa Shohei Ohtani.

Friday Night Baseball returns to @AppleTV this season!



Check out all the exciting matchups from the first half of the schedule ⬇️ pic.twitter.com/SnsdQAx6Pb — MLB (@MLB) March 11, 2026

En la página de Apple reproducen declaraciones de Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music, Apple TV, Deportes y Beats de Apple, sobre las transmisiones de MLB: “Friday Night Baseball en Apple TV sigue mejorando en gran medida la manera en que los aficionados viven el béisbol. Gracias a una innovadora producción, que incluye el uso del iPhone para capturar nuevas perspectivas inmersivas, y a toda una temporada de grandes partidos disponibles sin restricciones de emisión locales, ofrecemos una moderna experiencia de emisión premium para los fans de todas partes del mundo”.

Es importante destacar que “Friday Night Baseball” está dirigido por el equipo de producción de MLB Network, que ganó un premio Emmy en colaboración con el equipo de producción de deportes en directo de Apple.

¿Cómo ver los juegos de la MLB en Apple TV?

Para poder tener acceso a las transmisiones de “Friday Night Baseball” es necesario tener un dispositivo de la marca y un Apple ID, la app Apple TV actualizada y buscar “MLB” para poder disfrutar de la transmisión del choque y también a los análisis (previo y posterior) de cada partido.

Plataforma: App Apple TV (en iPhone, iPad, Mac, Apple TV box, smart TVs, consolas) o en tv.apple.com/sports.

¿Cuánto cuesta la suscripción?

La suscripción a Apple TV+ tiene un costo de 6.99 dólares mensuales y aseguran que hay 7 días de prueba gratuita. Comprando un Apple TV nuevo añaden el beneficio de 3 meses gratis de Apple TV+. Una vez suscrito, los juegos de la MLB a través de "Friday Night Baseball” (dos partidos exclusivos cada viernes) se pueden disfrutar sin costo adicional o una suscripción a MLB.TV.

¿Habrá partidos gratis de MLB en Apple TV?

No. En 2022, cuando comenzó la alianza, hubo acceso gratuito a la trasmisión de algunos juegos pero esta situación fue por tiempo limitado. Para 2026 se confirmó que el "Friday Night Baseball” sólo estará disponible para suscriptores del servicio. Lo que sí puede suceder es que algunos partidos exclusivos de Apple TV sean transmitidos gratuitamente por MLB.tv y los aficionados deberán estar atentos a los anuncios.

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