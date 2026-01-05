El contrato de Dylan Cease con los Blue Jays: Salario, cláusulas y bonos

Los Toronto Blue Jays se movieron con rapidez tras quedarse a las puertas de conquistar su primer anillo de MLB desde 1993. Efectivamente y tras la dolorosa derrota (en siete agónicos encuentros) en la última Serie Mundial a manos de Los Angeles Dodgers, la directiva de los canadienses identificó una necesidad clara: sumar un abridor de nivel que fortaleciera la rotación; e ahí el nombre de Dylan Cease.

Es que la firma del derecho de 30 años, a finales de noviembre, representa mucho más que un simple refuerzo para la organización que hace vida en el Rogers Centre, misma que busca consolidarse como contendiente permanente en el difícil Este de la Liga Americana. De ese modo, apostar por un lanzador que ha finalizado entre los cuatro primeros en dos ocasiones para el Cy Young desde 2022, envía un mensaje contundente acerca de sus intenciones a corto plazo: ganar el Clásico de Otoño.

Cease llegará a la campaña 2026 con 30 años y un currículum que lo coloca entre los brazos de mayor dominio de MLB en los últimos años, al punto de ser el único en superar la marca de 200 ponches en cada una de las cinco últimas contiendas, con una media de 221. En ese lapso acumula 1.106 outs haciendo abanicar a los bateadores, la mejor cifra de todo el béisbol, superando a nombres de peso como Zack Wheeler y su ahora compañero en Blue Jays, Kevin Gausman.

¿Cómo es el contrato de Dylan Cease con los Blue Jays?

De acuerdo al New York Post, Toronto y Cease unieron su vínculo por siete temporadas y 210 millones de dólares, siendo el pacto más lucrativo en la historia de lanzador alguno de dicha franquicia, y el tercero en la actualidad de todas las Grandes Ligas, en relación únicamente a pitchers.

¿Cuál es el salario anual de Cease con los Blue Jays?

Más allá de los números, el arsenal del ex serpentinero de Chicago White Sox y San Diego Padres es temido por la oposición, puesto que combina una recta que puede alcanzar las 98 millas por hora con una slider demoledora, responsable de buena parte de sus ponches. A esto hay que sumar una curva con gran movimiento, que le permite variar ritmos y mantener el control de cada turno.

Por consiguiente, quien quedara segundo al Cy Young del joven circuito en 2022 devengará 25.2 millones de dólares con los Jays en el venidero ejercicio, mientras que su salario subirá a 33.2 en 2027, previo a descender levemente a 32.2 y 31.2 en los siguientes dos cursos.

Ya en 2030, Cease ganará 30.2 millones en moneda estadounidense, a la vez que cobrará $29.285.714 en 2031 y $28.285.716 en 2032, respectivamente, cuando con 36 años verá finalizar su contrato en cuestión.

¿El contrato de Dylan Cease tiene cláusulas y bonos especiales?

Pese a registrar un negativo 8-12 con 4.55 de efectividad en 2025 con los Padres, el experimentado derecho cosecha 65-58 y 3.88 en carreras limpias a lo largo de siete zafras en las mayores; un bagaje que le ha permitido conseguir este pacto con los últimos campeones de la Americana.

Por si fuera poco, la web especializada Spotrac agregó que Dylan Cease obtuvo un bono de firma con los Blue Jays de 23 millones de dólares.

