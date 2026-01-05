El contrato de Edwin Díaz con los Dodgers: Salario, cláusulas y bonos

Los Angeles Dodgers no se conforman con haber ganado el anillo de Serie Mundial en las recientes dos temporadas. Los azules van por más en 2026, motivo por el que reforzaron su bullpen con la adquisición del estelar Edwin Díaz.

En efecto, la popular novena californiana se hizo de los servicios del jerárquico cerrador puertorriqueño, quien en noviembre pasado se salió de su contrato con los New York Mets, firmado a finales del 2022 por cinco ejercicios y 102 millones de dólares.

De ese modo, Los Angeles asegura a su hombre del noveno inning, un brazo que registró 28 salvamentos para los Mets en 2025, con una efectividad de 1.63 y 98 ponches en 66.1 entradas. Entretanto, la recta de Díaz promedió 97 millas por hora y generó una tasa de swings en blanco del 39%, la mejor de cualquier lanzador que tiró al menos 500 rectas durante el ejercicio; mientras que su slider se mantuvo en 89 millas y produjo una tasa de abanicados del 44%.

¿Cómo es el contrato de Edwin Díaz con los Dodgers?

MLB.com reportó semanas atrás que los Dodgers y Díaz completaron un pacto de tres años y 69 millones de dólares garantizados.

De igual forma, el acuerdo incluye una opción del club angelino por 6.5 millones para la zafra 2029, lo que brindaría flexibilidad a la hora de contratar piezas de alto calibre y no perder al boricua.

¿Cuál es el salario anual de Edwin Díaz con los Dodgers?

A su vez, la web especializada Spotrac acotó que "Sugar" cobrará $17.000.000 en 2026, mientras que su sueldo subirá hasta los $26.000.000 millones tanto en 2027 como en 2028.

¿El contrato de Díaz tiene cláusulas y bonos especiales?

Al margen de la mencionada cláusula de los Dodgers para extenderle, o no, el contrato a Edwin Díaz hasta el 2029, el taponero de 31 años logró un bono de 9 millones de dólares por estampar su rúbrica con los bicampeones defensores de MLB.

¿Cómo ha sido la carrera de Edwin Díaz en MLB?

A lo largo de nueve campañas de Grandes Ligas, el derecho nacido en Naguabo acumula una efectividad de 2.82 junto a 253 rescates. De hecho, destacan sus 57 salvamentos en 2018 y los 32 que consiguió en 2021 y en el 2022,

Es cierto que una delicada lesión de rodilla lo dejó fuera durante todo el 2023; sin embargo, "Sugar" regresó en buena forma en 2024, con 3.52 en rayitas limpias y 20 salvados, previo a su notable 2025. Por último, su palmarés incluye tres invitaciones al Juego de Estrellas y dos premios Hoffman al Mejor Relevista.

