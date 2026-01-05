El contrato de Pete Alonso con los Orioles: Salario, cláusulas y bonos

Los New York Mets ya no disfrutarán de la productividad de un Pete Alonso cuyos 264 jonrones desde que debutó en MLB, en 2019, es la segunda mayor cifra de toda la competición en dicho periplo.

Es que el fornido inicialista se convirtió semanas atrás en el refuerzo de lujo de los Baltimore Orioles para la venidera temporada. Inclusive, se trata de uno de los pactos más importantes otorgados por la organización de Maryland en su historia, en una una clara apuesta por el presente y futuro competitivo de la divisa.

¿Cómo es el contrato de Pete Alonso con Baltimore?

El periodista Jeff Passan confirmó en su momento que el acuerdo entre Alonso y la novena oropéndola se concretó en base a cinco campañas y 155 millones de dólares, así que finalizará tras el ejercicio del 2030.

Pete Alonso’s deal with the Orioles gives him the highest AAV ever for a first baseman. He winds up with $185 million, including his $30 million salary last year, and followed the same track Matt Chapman and Blake Snell did, taking a short-term deal and turning it into a bounty. — Jeff Passan (@JeffPassan) December 10, 2025

Hay que recordar que el Oso Polar se salió de su pacto con los Mets, firmado a inicio del 2025, el cual constaba de dos zafras y $54.000.000, habiendo disfrutado solamente de los $30.000.000 de ese curso inicial.

Por ende, el propio Passan agregó que este movimiento convierte al slugger de 31 años en el primera base con el valor anual promedio más alto de la historia, ya que alcanza los 185 millones de dólares, sumando los citados 30 del 2025; un reflejo de una estrategia exitosa y similar a la utilizada previamente por el antesalista Matt Chapman y el abridor zurdo Blake Snell: firmar a corto plazo y, tras mejorar sus prestaciones en el campo, salirse de dicho acuerdo para obtener uno mejor.

El salario anual de Pete Alonso con los Orioles

Aunque devengará 21 millones de dólares en 2026, $3.000.000 menos que los $24.000.000 que había asegurado con los Mets de no haberse salido del contrato, el salario de Alonso subirá con el club de Maryland a $33.500.00 en cada campaña entre 2027 y 2030, cifra a la que jamás quisieron ni acercarse en la franquicia de Queens.

Pete Alonso ahora pegará sus largos jonrones para los Orioles | Jim McIsaac/GettyImages

En definitiva, Alonso aprovechó muy bien un 2025 en el que superó claramente sus números del curso anterior (.240 AVE, 34 HR, 88 CI, .329 OBP, .788 OPS), puesto que sembró .272 de average con .347 en porcentaje de embasado, 38 cuadrangulares y 126 empujadas, totalizando .871 de OPS.

Asimismo, Polar Bear formó una gran dupla de ataque con el astro dominicano Juan Soto, al margen de que, paradójicamente, a la tropa metropolitana no le alcanzó para meterse en postemporada.

¿El contrato de Alonso tiene cláusulas y bonos especiales?

La web especializada Spotrac reveló que Pete Alonso también logró quedarse con un bono de 12.5 millones de dólares, únicamente por estampar su rúbrica con los oropéndolas.

