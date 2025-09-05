El contrato de Salvador Pérez con los Royals: ¿Cuándo será agente libre?

En una reunión apenas horas antes de jugar el Opening Day de la temporada 2023 de la MLB, los Kansas City Royals hicieron un anuncio importante: nombraron a Salvador Pérez como su capitán, el cuarto en la historia de la franquicia.

"Nosotros, por supuesto, pensamos que tiene los méritos”, declaró al portal de MLB el gerente general J.J. Picollo. “Dados los años que Salvy ha pasado en la organización, lo que él significa para nuestra organización... quienes portaron la ‘C’ previo a este año son gente bien especial para la organización. Debes tener dotes de líder, debes ser un recio competidor, un gran compañero. Debes tener un sólido historial. Ser un gran jugador es parte de ello. Salvy tiene todo eso. Si vas a tener a alguien portando la 'C', tiene que cumplir con todos esos estándares y Salvy los excede".

Todos saben lo que Pérez representa para la organización, la única a la que ha pertenecido desde que fue firmado para jugar profesionalmente en 2006, con la que ha jugado por 14 temporadas en las mayores y a la que llevó a celebrar un campeonato de Serie Mundial en 2015.

We have agreed to a four-year contract extension with Salvador Perez!#TogetherRoyal pic.twitter.com/Qho3Wj7E2L — Kansas City Royals (@Royals) March 21, 2021

Pero en el alto mando tienen que tomar una decisión con respecto al futuro del venezolano de 35 años de edad, que en 2022 firmó una extensión de contrato por 4 temporadas y 82 millones de dólares que en 2025 llega a su último año garantizado, con un salario de $20 millones.

El acuerdo incluye una opción de club para la zafra de 2026 por 13.5 millones de dólares y hay quien se pregunta si la ejercerán. Si no lo hacen, Pérez se irá a la agencia libre al final de esta campaña por primera vez en su carrera y en Kansas City corren el riesgo de perder a su máxima figura.

Analistas como Mike Gillespie creen que los Reales no lo dejarán ir. “Al final, y salvo una mala racha que dure toda la temporada o una lesión desastrosa que acabe con su carrera, Pérez jugará con los Reales en 2026. El tiempo dirá si será mediante el ejercicio de la opción de una temporada por parte del club, un nuevo contrato firmado al finalizar la próxima temporada o una extensión negociada incluso antes de que comience la próxima campaña (el contrato actual de Pérez se firmó un año antes de que entrara en vigor)”.