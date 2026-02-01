La dura crítica de Miguel Rojas al seguro médico del Clásico Mundial: "Esto no pasa con Japón o Estados Unidos"

Miguel Rojas jugará en 2026 su última temporada en MLB. Consiguió cumplir su objetivo de retirarse como jugador de Los Angeles Dodgers, pero le negaron la posibilidad de cumplir otro sueño antes de despedirse de los campos: ser parte de la selección de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Rojas, de 37 años, no aprobó el protocolo de la empresa aseguradora. Un reporte de Alden González señala que fue su edad lo que determinó su ausencia: “Una nueva política vigente a partir de este WBC impide que los jugadores de 37 años o más estén asegurados”.

Eso enfureció al infielder, que se unió a José Altuve, Carlos Narváez (y recientemente a Martín Pérez) como las bajas más importantes en el combinado venezolano. En sus redes sociales dijo estar triste por la decisión, pero luego dijo mucho más.

“Hoy estoy bien triste”, escribió en una historia junto a una foto en la que tiene la bandera venezolana. “Una verdadera lástima no poder representar a mi país y ponerme esa bandera en el pecho. Esta vez la edad no es solo un número”.

Bajó duro el venezolano Miguel Rojas con el tema de los seguros, pólizas y demás hierbas aromáticas del Clásico Mundial. A su entender, Estados Unidos y Japón no sufren tanto por ese tema. Ya you know.

Sus declaraciones fueron a @ByJackHarris. pic.twitter.com/5FoS9uNmQv — Yancen Pujols (@YancenPujols) January 31, 2026

“Una lástima no poder ser aprobado por el seguro para aportar de la manera que se pudiera en cualquier rol”, escribió en otra publicación el veterano que jugará su campaña 13 en Grandes Ligas, en las que ha ganado dos anillos de Serie Mundial. “Ahora me toca solo desearle lo mejor a cada uno que tenga la oportunidad de representarnos y ligar a nuestro país como todos los venezolanos”.

¿Cuál fue la crítica de Miguel Rojas al seguro del Clásico Mundial?

El asunto del seguro ha sido crítico para selecciones como la de Puerto Rico, que no cuenta con una decena de jugadores, incluyendo a Francisco Lindor y Carlos Correa. En un evento de pretemporada de los Dodgers, Rojas se preguntó por qué no se ven los mismos impedimentos con otras selecciones.

“Mi única pregunta es: ¿Por qué solo ocurre con nuestros países (en Latinoamérica), como Venezuela, Puerto Rico y un par de jugadores dominicanos?”, dijo Rojas el sábado en el Dodgers FanFest.

“No veo que eso ocurra con Estados Unidos ni con Japón. Y no pretendo atacar a nadie ni criticar lo que está pasando... pero, al final, parece que solo ocurre con los jugadores que quieren representar a su país desde Latinoamérica. Así que hay muchas cosas que me gustaría hablar con alguien al mando, con alguien de la MLB”, agregó de acuerdo con el reporte de González.

Miguel Rojas no pudo jugar tampoco en el Clásico Mundial de 2023, pues el presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers lo llamó a su oficina para sugerirle que se enfocara en los entrenamientos de primavera.

