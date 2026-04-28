¿Cuál es el nuevo cuerpo técnico de los Boston Red Sox tras el despido del manager Alex Cora y su equipo?

Una nueva era comenzó en los Boston Red Sox, que fueron noticia en MLB el fin de semana por el despido de su manager por casi ocho años, Alex Cora, el hombre que los llevó a celebrar el campeonato de la Serie Mundial de 2018.

Desde el domingo las riendas de la escuadra de Nueva Inglaterra las lleva Chad Tracy, que fue presentado por el gerente Craig Breslow como manager interino aunque no se descarta que se quede al mando por el resto de la campaña.

“Creemos que Chad es la persona indicada para manejar esta transición y vamos a poner todo nuestro esfuerzo en apoyarlo para que lo haga”, dijo Breslow en una conferencia de prensa en Baltimore. “Y veremos a dónde nos lleva”.

Chad Tracy llegó a la organización de los Red Sox en 2022. La de 2026 era su quinta temporada como entrenador del Worcester, con el que registra récord de 323-296. El ex jugador de ligas menores tiene a cargo un cuerpo técnico renovado pues Cora no se fue solo, sino que otros cinco técnicos también fueron desvinculados de la organización.

Red Sox have named Jose Flores their new bench coach on Chad Tracy’s staff, sources say. — Chris Cotillo (@ChrisCotillo) April 27, 2026

¿Quién es Chad Tracy?

Con 40 años de edad, Tracy ha sido el manager de Worcester WooSox, la sucursal Triple A de la organización de Boston, desde 2022. Es un ex jugador (receptor, primera base y jardinero izquierdo) que pasó ocho temporadas en ligas menores y que fue tomado por los Texas Rangers en el draft de 2006. Tras culminar su carrera como jugador, dirigió en categorías menores de Los Angeles Angels en 2016 y2017 y luego fue coordinador de campo de ligas menores hasta 2021.

¿Cómo le ha ido en su llegada a los Red Sox?

Chad Tracy tomó las riendas de los Boston Red Sox el domingo, en el último duelo de la serie en Baltimore. Se ha apuntado el triunfo en sus dos primeros choques como manager en las Grandes Ligas (balance de 2-0). Tendrá otro desafío importante en la visita del equipo a Toronto.

¿Quiénes conforman el nuevo cuerpo técnico de los Red Sox?

De acuerdo con el anuncio que hicieron los Red Sox, junto a Tracy trabajarán:

José Flores: coach de banca.

Chad Epperson: coach de tercera base.

Collin Hetzler: parte del grupo de coaches de bateo junto a Collin Hetzler y John Soteropulos.

El coach de pitcheo Andrew Bailey, el coach del bullpen Chris Holt y el coach de receptores Parker Guinn conservaron sus puestos.

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