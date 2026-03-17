¿Cuándo empieza la suspensión del dominicano Johan Rojas por el uso de esteroides y cuándo volverá a jugar en MLB?

El jardinero de los Philadelphia Phillies, Johan Rojas, recibió una suspensión de 80 encuentros por parte de MLB, luego de arrojar positivo en una prueba antidopaje.

La agencia AP reveló que la sanción ya fue oficializada y comenzará a aplicarse desde el inicio de la temporada regular. Es decir, el dominicano estará fuera del lineup de los cuáqueros a partir del Opening Day.

En su momento, Major League Baseball informó que el nacido en San Francisco de Macorís dio positivo por boldenona, sustancia prohibida dentro del programa conjunto antidopaje de la competición. La decisión se produjo después de que el árbitro independiente Martin F. Scheinman rechazara la apelación presentada por la asociación de jugadores en representación del citado quisqueyano.

Si no se registran aplazamientos por lluvia u otras circunstancias, Rojas estaría habilitado para regresar al roster de los Phillies el próximo 25 de junio. Asimismo, la sanción tendrá un impacto económico considerable para el pelotero, quien dejará de percibir aproximadamente $395.305 de su salario.

El contrato del jardinero establece un sueldo de 803.500 dólares a nivel de Grandes Ligas, mientras que en las menores cobraba $321.826. En términos de tiempo, el castigo cubriría alrededor de 92 días de temporada regular, el cual se extiende a lo largo de 187 jornadas.

The Phillies issued the following statement regarding Johan Rojas: pic.twitter.com/F00q9CsCSw — Philadelphia Phillies (@Phillies) March 16, 2026

Otra de las consecuencias importantes es que el beisbolista merenguero quedará automáticamente inhabilitado para disputar la postemporada de 2026, incluso si Philadelphia logra clasificarse a dicha etapa de octubre.

El patrullero de 25 años tuvo una campaña complicada en 2025, ya que registró promedio de .224, junto a un cuadrangular, 18 empujadas y 12 estafadas. En agosto fue enviado a Triple-A con Lehigh Valley IronPigs y no volvió a accionar para el equipo grande.

En lo que respecta al Spring Training actual, Rojas acumulaba tres imparables en 15 turnos al bate y una producida, mientras que a lo largo de su carrera en las mayores posee .252 de average con seis jonrones, 73 remolques y 51 robadas en 250 desafíos disputados.

La sanción del rápido dominicano se suma a otras medidas disciplinarias recientes dentro de MLB. Entre los casos más destacados se ubican el del jardinero de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, suspendido por todo el curso tras dar positivo en testosterona exógena y sus metabolitos, lo que representó su segunda infracción bajo el programa antidopaje.

De igual forma, el agente libre Max Kepler recibió una suspensión de 80 juegos a principios de año, luego de que una prueba detectara epitrenbolona en su organismo.

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