¿Cuándo Salvador Pérez ganó el MVP de la Serie Mundial?

En 56 años de historia en la MLB en la organización de los Kansas City Royals muestran orgullo por sus cuatro presencias en la disputa de la Serie Mundial y sobre todo por sus dos campeonatos. Y uno de ellos, se lo agradecen especialmente a quien ahora es su capitán, Salvador Pérez.

El receptor venezolano es una leyenda en la franquicia de Kansas City, la única a la que ha pertenecido en 14 temporadas de servicio en las Grandes Ligas e incluso en su carrera como profesional, porque fueron los Reales quienes lo firmaron cuando era un adolescente en el año 2006.

Pérez, que ya tiene 35 años de edad y es el cuarto capitán en la historia de la escuadra, los llevó a disputar dos de esos Clásicos de Otoño de forma consecutiva y fue el gran protagonista de su conquista del trofeo de campeones en 2015. El festejo fue grande, porque se trataba de la primera corona en tres décadas para los Royals.

En ese año de 2015 el jugador nacido en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, tuvo una dulce revancha. En la campaña anterior había fallado en un turno clave de la Serie Mundial ante los San Francisco Giants, pero el béisbol le dio una revancha y ante los New York Mets pudo sacarse esa espina clavada en el corazón.

“Ya me olvidé del año pasado. Sólo disfruto el momento ahora. En 2015, Kansas City es el número 1, ¿a quién le importa lo que ocurrió el año pasado?”, dijo Pérez en una entrevista en televisión, embriagado de emoción y todavía en el campo después de cayera el último out del quinto juego de la serie ante los metropolitanos.

Ese choque se fue a extrainning y en la entrada número 12 Pérez tuvo su gran oportunidad y no la desaprovechó: dio un hit que a la postre significó la carrera de la diferencia y le dio el título a su equipo. No hubo discusión y Pérez fue elegido MVP de forma unánime, y como parte del premio le entregaron un lujoso auto Chevrolet Camaro.

“Él tuvo simplemente una serie fenomenal”, declaró a lo medios de comunicación quien entonces era el manager de Kansas City, Ned Yost, sobre el desempeño de Perez y su condición de líder de la escuadra. Ante los Mets el receptor venezolano dejó una línea ofensiva de .364/.391/.455, .846 de OPS y 2 carreras impulsadas y de sus 8 hits 2 fueron dobles.

Con su designación de 2015, Pérez se convirtió en el segundo jugador de Venezuela en ser nombrado MVP de una Serie Mundial después de que Pablo Sandoval lo lograra en la edición de 2012 del Clásico de Otoño. También fue el séptimo receptor (y primer latino) con esta distinción en la historia de las Grandes Ligas. El último había sido Pat Borders, el catcher de los Toronto Blue Jays que bateó para .450 con tres carreras impulsadas contra los Atlanta Braves cuando fueron campeones en la temporada de 1992.