¿Cuántos mexicanos jugarán en la MLB en la temporada de 2026?

El béisbol en México es mucho más que un deporte; es una tradición profundamente arraigada que ha trascendido generaciones y fronteras. Desde las históricas ligas invernales hasta la pasión que se vive en cada estadio, la pelota ha sido un símbolo cultural que conecta a millones de aficionados, viéndose reflejado en la presencia de figuras icónicas que dejaron el nombre de la nación azteca muy alto en MLB.

Nombres como Fernando Valenzuela, leyenda de Los Angeles Dodgers y protagonista de la inolvidable “Fernandomanía”, y Vinny Castilla, uno de los antesalistas de mayor productividad en Grandes Ligas durante los 90s, honraron al país latinoamericano de la mejor manera en la elitista competición estadounidense.

Pues en el inicio de la actual zafra de MLB, México mantiene esa conexión histórica, aunque con una particularidad importante en la forma en que se contabiliza a sus peloteros. Es que cada año el organismo que preside Rob Manfred publica su informe oficial de “Jugadores Internacionales” durante el Opening Day, utilizando un criterio estrictamente geográfico; es decir, el lugar de nacimiento del beisbolista, trayendo como consecuencia que el citado reporte sólo reconozca a siete embajadores aztecas para estos desafíos inaugurales.

Sin embargo, la realidad es muy distinta. Existen numerosos peloteros con doble nacionalidad o ascendencia mexicana que forman parte de organizaciones de Grandes Ligas e incluso han representado a dicho país en algunos de los recientes dos Clásicos Mundiales (o en ambos), lo que evidencia una influencia superior a la que dictan las cifras formales.

¿Quiénes son los nacidos en México que estuvieron en el Opening Day de MLB de 2026?

La lista oficial de jugadores nacidos en territorio azteca para el Día Inaugural de 2026 incluye talento consolidado y piezas clave en sus respectivas organizaciones.

En el pitcheo destacan Andrés Muñoz, originario de Los Mochis, Sinaloa, reconocido por su potente recta y capacidad de cerrar encuentros para Seattle Mariners, y José Urquidy, de Mazatlán, con experiencia en plan de abridor en instancias importantes. Entretanto, detrás del plato aparece Alejandro Kirk, receptor de Toronto Blue Jays y oriundo de Tijuana, valorado por su disciplina ofensiva y capacidad para manejar el cuerpo de lanzadores.

En el cuadro interior México cuenta con figuras versátiles como Isaac Paredes, de Hermosillo; los hermanos Ramón y Luis Urías, ambos originarios de Magdalena de Kino, Sonora, junto a Jonathan Aranda, nacido en Tijuana.

Mexicanos en la Liga Americana

Boston Red Sox (3): Patrick Sandoval (P), Marcelo Mayer (INF), Jarren Duran (OF).

Houston Astros (2): Isaac Paredes (3B.

Minnesota Twins (2): Taj Bradley (P), Anthony Banda (P).

Seattle Mariners (2): Andrés Muñoz (P), Randy Arozarena (OF - Nacionalizado).

Toronto Blue Jays (2): Cody Ponce (P), Alejandro Kirk (C).

Athletics (1): Luis Urías (INF).

Tampa Bay Rays (1): Jonathan Aranda (INF).

Texas Rangers (1): Robert García (P).

Mexicanos en la Liga Nacional

Colorado Rockies (2): Victor Vodnik (P), Brennan Bernardino (P).

Pittsburgh Pirates (2): José Urquidy (P), Nick Gonzales (2B).

St. Louis Cardinals (2): Jojo Romero (P), Ramón Urías (INF).

Arizona Diamondbacks (1): Alek Thomas (OF).

Milwaukee Brewers (1): Joey Ortiz (IF).

Philadelphia Phillies (1): Taijuan Walker (P).

San Diego Padres (1): Jeremiah Estrada (P).

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