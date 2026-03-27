¿Cuántos puertorriqueños jugarán en la MLB en la temporada de 2026?

El béisbol en Puerto Rico es una expresión cultural profundamente arraigada que ha trascendido generaciones, convirtiéndose en uno de los pilares deportivos de la isla. Sin dudas, la influencia de MLB ha sido determinante en este desarrollo, sirviendo como plataforma para que decenas de boricuas brillen en la élite del deporte.

Es que a lo largo de la historia, la nación caribeña ha sido cuna de figuras legendarias que no sólo dominaron en el terreno de juego, también dejaron una huella imborrable en lo social.

Entre los nombres más ilustres destacan los miembros del Salón de la Fama de Cooperstown como Roberto Clemente, símbolo eterno en Latinoamérica; Orlando Cepeda, uno de los grandes inicialistas de su época; Roberto Alomar, referente en la segunda base; Iván Rodríguez, considerado uno de los mejores receptores de todos los tiempos; y Edgar Martínez, ícono del rol de designado tras su trayectoria con Seattle Mariners. A esta exclusiva lista se sumó recientemente Carlos Beltrán, consolidando aún más el legado inmortal de los borincanos.

De hecho, semejante tradición sigue vigente en la actualidad, al punto que según el reporte oficial de la oficina del Comisionado, 14 jugadores nacidos en Puerto Rico iniciaron en los rosters del Opening Day de 2026. Vale acotar que MLB cuenta al país de la salsa como un territorio fuera de los 50 estados de USA. En definitiva, la cifra refleja la continuidad de una delegación que, sin ser tan extensa como otras del Caribe, mantiene un alto nivel.

Dentro de este grupo de peloteros destacan varias figuras consolidadas, muchas de ellas habituales en el Juego de Estrellas. Pues entre los boricuas de mayor brillo hoy en día continúa el campocorto de los New York Mets, Francisco Lindor, igual que Carlos Correa, pieza clave en el cuadro de los Houston Astros, y Javier Báez, quien no vive su mejor momento con Detroit Tigers, pero ostenta mucho bagaje.

En relación a los monticulistas, la Isla del Encanto también cuenta con talento de primera línea, de la mano del cerrador Edwin Díaz, ahora con los campeones Los Angeles Dodgers; mientras que el abridor José Berríos, integrante de los Toronto Blue Jays, aportará experiencia pese a iniciar la zafra en la lista de lesionados.

Que nadie dude que Puerto Rico reafirmará su lugar como una de las grandes cunas de talento en las mayores.

Jugadores puertorriqueños en la Liga Americana

Houston Astros (2): Christian Vázquez (C), Carlos Correa (INF).

Atheltics (1): Darell Hernaiz (INF).

Detroit Tigers (1): Javier Báez (INF).

Minnesota Twins (1): Víctor Caratini (UTI).

Texas Rangers (1): Alexis Díaz (P).

Toronto Blue Jays (1): José Berríos (P).

Jugadores puertorriqueños en la Liga Nacional

Los Angeles Dodgers (2): Edwin Díaz (P), Kiké Hernández (UTI-Lista de lesionados).

Arizona Diamondbacks (1): Emmanuel Rivera (INF).

Cincinnati Reds (1): Emilio Pagán (P).

Colorado Rockies (1): Willi Castro (UTI).

New York Mets (1): Francisco Lindor (SS).

San Francisco Giants (1): Heliot Ramos (OF).

Más contenido sobre MLB