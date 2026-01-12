Cubs firman a Alex Bregman: Contrato, salario, cláusulas y bonos

Una de las principales novelas del mercado invernal de MLB llegó a su fin con uno de sus protagonistas principales, Alex Bregman, ahora miembro de los Chicago Cubs.

En efecto, la popular escuadra de la Ciudad de los Vientos le ganó la batalla a New York Mets, igual que a su club del 2024, Boston Red Sox, divisas que a lo largo de los últimos meses pretendieron los servicios del experimentado antesalista.

De hecho, Bregman estuvo en el centro de rumores y especulaciones debido a su condición de jugador de primera línea y la flexibilidad contractual que le permitió volver al mercado. Hay que recordar que el ganador de dos anillos de Serie Mundial con los Houston Astros había firmado en la pasada temporada baja un pacto de tres años y 120 millones de dólares con los propios patirrojos; sin embargo, dicho acuerdo incluía cláusulas de salida tras cada una de las dos primeras zafras, permitiendo al cañonero derecho reabrir las puertas de la actual agencia libre.

¿Cómo es el contrato de Alex Bregman con los Cubs?

Lo cierto del caso es que Bregman respondió en el terreno con los patirrojos en 2025, dado que registró una sólida línea ofensiva (.273/.360/.462), junto a 18 cuadrangulares y 62 producidas en "apenas" 114 desafíos, aunado a recibir su tercera selección al Juego de Estrellas.

De ese modo, el infielder sabía que su perfil, también de Guante de Oro en el tercer cogín, lo convertiría en una pieza muy atractiva en cualquier mercado grande, como es el caso de los Cubs, quienes finalmente le otorgaron 175 millones de dólares por cinco campañas, tal y como lo ratificó el periodista Jeff Passan.

Con este movimiento, la novena que hace vida en el Wrigley Field apuesta claramente por competir de nuevo y participar en la postemporada en la Liga Nacional. La presencia de Bregman no sólo aporta producción ofensiva; también una mentalidad ganadora forjada durante sus nueve cursos con Houston (disputó cuatro Series Mundiales) y su breve pero productivo paso por Boston.

El salario anual de Alex Bregman con los Cubs

Pese a renunciar a 41.6 millones en cada una de las siguientes dos contiendas, Alex Bregman devengará $35.000.000 tanto en 2026, como en 2027, 2028, 2029 y 2030, asegurando el sexto mayor contrato para un tercera base en la actualidad de MLB.

Asimismo, el polémico pelotero formará el corazón ofensivo del manager Craig Counsell con los jardineros Seiya Suzuki e Ian Happ.

¿El contrato de Bregman tiene cláusulas y bonos especiales?

Ninguna fuente ha revelado que el dueño del Bate de Plata de la Americana en 2019 haya obtenido un bono de firma con los Cubs, mientras que no cuenta con ninguna cláusula para vetar cambios.

Por consiguiente y considerando que cumplirá el total de su contrato con 36 años, tampoco se tendría que descartar que Bregman sea cambiado de organización si Chicago no logra objetivos colectivos de acá al 2028.

