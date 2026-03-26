Cy Young de la Liga Nacional Paul Skenes es castigado de forma histórica por los Mets en el Opening Day

El Opening Day de MLB en 2026 se transformó en una película de terror para Paul Skenes. Es que el as de los Pittsburgh Pirates vivió un desafío inaugural para el olvido en el Citi Field, ya que fue retirado en la misma primera entrada, tras una actuación muy por debajo de las expectativas contra los New York Mets.

El vigente ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional apenas logró registrar dos outs antes de abandonar el encuentro, permitiendo cinco carreras, cifra que iguala la peor presentación de su carrera, aunque en esta ocasión sin completar el primer inning. Todo esto ocurrió en un compromiso que comenzó con señales positivas para la escuadra bucanera, que se adelantó 2-0 gracias a un jonrón de dos rayitas de Brandon Lowe versus el abridor dominicano del conjunto de Queens, Freddy Peralta.

Sin embargo, la precoz ventaja de los Pirates se desvaneció rápidamente cuando Skenes subió al box, motivado a que exhibió dificultades para encontrar su ritmo. No en vano, el puertorriqueño Francisco Lindor abrió la ofensiva metropolitana negociando base por bolas, seguido de un imparable de Juan Soto que colocó corredores en las esquinas.

De inmediato, Bo Bichette conectó elevado que permitió a Lindor anotar la primera de los Mets, previo a que Brett Baty pegara potente línea hacia el jardín central que Oneil Cruz atacó mal, significando un triple barre bases.

PAUL SKENES PULLED IN THE FIRST INNING 😱



After giving up five runs and throwing only 37 pitches, Skenes fails to make it out of the opening inning in the first start if his season 🤯 pic.twitter.com/vJbjFcWjn2 — SportsCenter (@SportsCenter) March 26, 2026

La situación se agravó aún más en la siguiente jugada, cuando Cruz volvió a tener problemas defensivos al perder un elevado aparentemente controlable, bateado por Marcus Semien, lo que permitió que los pupilos de Carlos Mendoza anotaran su quinta carrera del episodio.

Aunque Skenes consiguió un ponche frente al prospecto Carson Benge, el daño ya estaba hecho, así que tras golpear a Francisco Álvarez con un lanzamiento descontrolado, el manager de Pittsburgh, Don Kelly, decidió retirarlo del choque, dando paso al relevista Yohan Ramírez.

La breve apertura de quien también ganara el Novato del Año del viejo circuito en 2024 quedó registrada como la más corta para un vigente Cy Young en un Opening Day de las mayores. Un comienzo inesperado para una de las grandes figuras del pitcheo actual, que ahora deberá pasar página rápidamente y reencontrar su mejor versión en las próximas presentaciones.

En sus primeros dos ejercicios en la élite del béisbol, el diestro de 23 años totalizó foja de 21-13 con un superlativo 1.96 de efectividad en 320.2 actos de labor, con una media de 193 ponches.

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