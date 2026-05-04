¿Desde cuándo Shohei Ohtani no sumaba cuatro juegos seguidos sin hit en la MLB?

Los Angeles Dodgers rompieron el domingo una cadena de cuatro derrotas, una racha que disminuyó su ventaja como líderes de división y que probablemente sea su peor momento de la temporada de MLB. Y en parte se explica por el slump que está viviendo su estrella, Shohei Ohtani.

Los Dodgers no están cerca de recuperar a Mookie Betts, tienen seis choques consecutivos sin conectar jonrones y ahora ven a Ohtani atravesar un inusual slump. De hecho el japonés se fue de 12-0 en la serie contra los St. Louis Cardinals el fin de semana, que es la mayor cantidad de turnos en blanco en una sola serie en su carrera en Grandes Ligas.

Antes de la visita a St. Louis ya tenía un juego sin imparables -el último de la serie contra los Marlins-, por lo que el japonés llegó a cuatro partidos sin conectar hits. Cuando le dieron una base por bolas en el tercer inning del domingo puso fin a una cadena de 10 apariciones sin embasarse.

Esto contrasta con sus actuaciones desde el montículo con las cuales se está postulando de forma temprana al Cy Young: tiene efectividad de 0.60 en cinco aperturas con 34 ponches en 30.0 entradas y ha permitido apenas dos carreras limpias en los últimos 24.0 innings lanzados.

Shohei Ohtani is off to one of the slowest starts of his career… and this is now his 9th MLB season 😳



Through 30 games in 2026 (ranked vs his own first 30 games each season):⁰.252 AVG (7th)⁰.454 SLG (7th)⁰6 HR (6th)⁰13 RBI (8th)



Does he heat up soon like usual? 🔥👇 pic.twitter.com/Kem1aGdpKp — SleeperDodgers (@SleeperDodgers) May 3, 2026

¿El manager Dave Roberts está preocupado por la ofensiva de Ohtani?

El average de .246 que está exhibiendo Shohei Ohtani es el más bajo de su carrera en las mayores y es la primera vez que su OPS está por debajo de 1.000 desde 2022. Tiene 6 jonrones, 6 dobles y 13 remolcadas, pero su manager, Dave Roberts, no parece demasiado preocupado y cree que “saldrá adelante en algún momento”.

“Sin duda, tiene altas expectativas”, dijo Roberts a la agencia AP. “Todos las tenemos. Sé que está frustrado, pero no se nota en su actitud”.

"Hay un pequeño problema en la mecánica del que ha estado hablando, y creo que ya lo habíamos resuelto”, agregó el piloto. “En esta serie, no creo que se sintiera del todo bien, con algunos batazos a tierra, y con elevados que iban a la parte más amplia del campo, así que creo que hubo algunos altibajos. Pero, sin duda, creo que lo resolverá pronto”.

¿Alguna vez Shohei Ohtani había tenido tantos juegos sin hits?

Aunque es bastante inusual este bajón en la producción, el japonés ya había experimentado una situación similar. Es la primera vez que le pasa desde que unió a los Dodgers, pero ya lo había vivido con su anterior equipo.

La que actualmente atraviesa es su racha más larga sin conectar imparables desde que se fue de 12-0 en cinco juegos con Los Angeles Angels del 24 al 28 de mayo de 2022.

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