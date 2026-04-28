¿Despedirán los Houston Astros al manager Joe Espada?

Los seguidores de Houston Astros están viviendo una situación bastante inusual en el primer mes de acción en esta temporada de MLB, viendo a su equipo ocupar el último lugar de la tabla de clasificación de la División Oeste de la Liga Americana.

La escuadra tiene el peor balance entre los equipos del joven circuito con 11-18 y han atravesado dos difíciles rachas de derrotas: una de ocho partidos que terminó hace un par de semanas y otra de seis duelos perdidos a la que pusieron fin el domingo venciendo a los Yankees en casa.

Ver a los Astros pasar momentos tan difíciles en este comienzo de la campaña ha abierto la puerta a una gran cantidad de rumores que hablan de la salida del manager Joe Espada, que está en su tercer año al frente del banquillo de los siderales.

El despido de Alex Cora el fin de semana ha aumentado la intensidad de las especulaciones, que comenzaron cuando los Astros se quedaron fuera de la postemporada en 2025 y pusieron fin así a una cadena histórica de ocho apariciones consecutivas en playoffs desde 2016.

From his suite overlooking Daikin Park, Astros GM Dana Brown backed manager Joe Espada on Sunday morning amid the team's 11-18 start.



"I can’t start pointing the finger at Joe because we’re walking a ton of guys and we’re banged up.” - https://t.co/OTydlzDEsp — Chandler Rome (@Chandler_Rome) April 26, 2026

¿Saldrá Joe Espada de los Astros?

Al final de la temporada de 2025 el manager puertorriqueño fue ratificado al frente del equipo para una nueva campaña. Y ahora, en medio del mal momento del conjunto de Houston, el gerente Dan Brown le ha dado una nueva muestra de respaldo.

Al ejecutivo le preguntaron si estaba considerando reemplazar a Espada y su respuesta fue tajante: “No. Joe está manejando la situación a pesar de las lesiones. Todos estamos atentos a lo que sucede”.

¿Qué ha ganado Joe Espada con Houston?

Espada fue primero coach en el equipo de Grandes Ligas de Houston desde 2018 y en 2024, después del retiro de Dusty Baker, se quedó con el cargo de manager. De momento lo único que ha ganado es el banderín de la División Oeste de su año de debut como dirigente. Ese año los Astros perdieron la Serie del Comodín (0-2) ante los Detroit Tigers. Desde que tomó las riendas de la escuadra el boricua tiene balance de 186 triunfos por 166 derrotas.

¿Cómo es el contrato de Joe Espada con los Astros?

La temporada de 2026 es la última en el contrato que firmaron los Houston Astros con Joe Espada cuando le dieron el cargo de manager en 2023. Los términos económicos del acuerdo no se hicieron públicos.

¿Cuál es el problema de los Astros en 2026?

Las lesiones, principalmente en el cuerpo de lanzadores, es un problema con el que ha tenido que lidiar el cuerpo técnico de los Astros, que ya no cuenta con el abridor dominicano Framber Valdez, que se marchó a Detroit en la agencia libre.

La ofensiva, comandada por un Yordan Álvarez en plan estelar, está entre los 10 mejores equipos de la liga en cuanto a números colectivos: el average es el cuarto mejor de MLB (.259, con.345 de OBP y .438 de slugging), el OPS de .783 es el tercero más alto de la liga y tienen 37 jonrones (sextos).

Pero el pitcheo tiene la efectividad colectiva más alta entre los 30 equipos de las mayores con 5.97 y sus abridores son penúltimos en el ranking con 5.65, superando sólo a Philadelphia Phillies. Eso explica su diferencial de carreras de -23.

“Si estuviéramos sanos, nuestros lanzadores estuvieran rindiendo bien y (Espada) estuviera cometiendo errores, sería un partido totalmente diferente", explicó el gerente Dana Brown. “El pitcheo no ha estado a la altura. Estamos dando muchísimas bases por bolas. No puedo empezar a culpar a Joe porque estamos dando muchísimas bases por bolas y estamos plagados de lesiones”.

Más contenido de MLB