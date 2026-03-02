Los detalles del acuerdo de Alex Verdugo con los San Diego Padres

Los San Diego Padres oficializaron la firma del experimentado jardinero Alex Verdugo en un movimiento que apunta a reforzar la profundidad del equipo de cara a la nueva temporada de MLB.

La agencia AP agregó que el bateador zurdo se reportará esta semana al campo de entrenamiento de la organización religiosa, donde intentará ganarse una oportunidad para regresar al máximo nivel. Asimismo, el pacto entre el pelotero que representó a Atlanta Braves en 2025 y los californianos es de ligas menores.

Verdugo, quien cumplirá 30 años en mayo y cuenta con ascendencia mexicana, viene de disputar 56 encuentros en la pasada justa regular con los propios Braves, dejando promedio de bateo de .239 sin jonrones y 12 remolcadas en 197 turnos, junto a .296 de OBP y .585 de OPS. Aunque sus números estuvieron por debajo de sus estándares habituales, la directiva de los Padres confía en que el citado jugador pueda recuperar su mejor versión y aportar experiencia al roster en caso de ser requerido.

Padres sign Alex Verdugo to a minor-league deal pic.twitter.com/lYk8tDywZv — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) March 1, 2026

A lo largo de nueve campañas en Grandes Ligas, quien debutara con Los Angeles Dodgers previo a representar también a Boston Red Sox y New York Yankees acumula una sólida línea ofensiva de .270/.326/.406, mientras que su OPS es un decente .732, cifras que reflejan su consistencia a lo largo de los años como patrullero de esquina y cañonero de contacto, al margen de que coleccionó al menos 11 cuadrangulares en cada curso entre 2019 y 2024, a excepción de un 2020 acortado por la pandemia del Coronavirus.

Seleccionado en el Draft de MLB en 2014, Verdugo fue pieza fundamental en el canje que llevó a la superestrella Mookie Betts a los Dodgers antes de la temporada de 2020; una operación que lo trasladó a los Red Sox. Tras su etapa en Fenway Park, el nacido en Arizona recaló vía traspaso en el Yankee Stadium, donde ayudó a los Bombarderos en 2024 y en rol de jardinero izquierdo titular, a ganar el primer banderín de la Liga Americana del club en 15 años, pese a perder posteriormente la Serie Mundial.

Más allá de no responder a las expectativas generadas en Atlanta, la firma de Alex Verdugo representa una apuesta de bajo riesgo para San Diego, ya que por un salario de ligas menores dicha franquicia dispondrá de un outfielder de bagaje para ingresarlo en el roster principal ante alguna eventualidad, incluyendo lesiones y sanciones de peloteros clave.

