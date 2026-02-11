Los detalles del acuerdo del colombiano José Quintana con los Colorado Rockies

El experimentado abridor colombiano José Quintana acordó con los Rockies de Colorado por una temporada y 6 millones de dólares, en lo que es la última adquisición de un equipo que ha sumado brazos veteranos en este receso de campaña con el objetivo de no deslucir en demasía en el Oeste de la Liga Nacional en 2026.

En enero, los Rockies firmaron a Michael Lorenzen por un año y este martes acordaron un contrato de una temporada y 5.1 millones de dólares con Tomoyuki Sugano. Los tres se unirán en la rotación al histórico Kyle Freeland y al ex principal prospecto Chase Dollander.

Aunque las expectativas de los Rockies no son los alta en el 2026, evitar sobrepasar las 100 derrotas - culminaron la zafra pasada con registro de 43-119 - es una prioridad para la directiva.

Quintana, por su parte, tendrá el duro reto de dejar buenas estadísticas en el Coors Field, un parque hecho para aprovechar los batazos largos y que los pitchers evitan hacer su hogar en el marcado temporada tras temporada.

Según reportes, el LHP José Quintana llegó a un acuerdo para la temporada 2026 con los Colorado Rockies. pic.twitter.com/BrcQb6SxK3 — MLB Español (@mlbespanol) February 11, 2026

El zurdo pasó la temporada 2025 con los Milwaukee Brewers, equipo al que ayudó a conseguir 97 victorias, la mayor cifra en las Grandes Ligas. Quintana registró una efectividad de 3.96, un FIP de 4.81 y un WHIP de 1.29, con 89 ponches en 24 aperturas con Milwaukee. El colombiano es considerado un abridor capaz de aportar muchas entradas; no en vano ha realizado 30 o más aperturas en nueve de sus 14 temporadas en las Grandes Ligas.

Los Rockies ganan así a un lanzador probado y que los ayudará en una división en la que se enfrentarán a equipos como los campeones Dodgers de Los Angeles, Padres de San Diego, Gigantes de San Francisco y Cascabeles de Arizona.

De por vida en las Grandes Ligas, Quintana tiene marca de 113-110, con efectividad de 3.76, WHIP de 1.28 y 1.816 ponches en 383 apariciones. Fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2016 con los Chicago White Sox y en 14 años en la instancia ha vestido las indumentarias de los Cachorros de Chicago, Mets de Nueva York, Angelinos de Los Angeles, Cerveceros, Piratas de Pittsburgh, Cardenales de San Luis, Gigantes de San Francisco y los mencionados Medias Blancas.

Quintana ha ganado 85.8 millones de dólares en su carrera en la MLB en contratos, por lo que este acuerdo, a sus 37 años de edad, va más allá de lo económico.

Más noticias sobre MLB