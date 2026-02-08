Los detalles del cambio entre Marlins y Rays por el cubano Victor Mesa Jr.

Los Tampa Bay Rays continúan ajustando su grupo de outfielders de cara a la nueva temporada de MLB. Es por ello que la organización de Florida adquirió al cubano Víctor Mesa Jr. en un cambio con otro club del mismo estado, Miami Marlins.

La web oficial de las mayores confirmó que la novena que dirige Kevin Cash envió a la del manager Clayton McCullough al infielder venezolano Ángel Bracho, en vías de adquirir al mencionado patrullero antillano. Además, para abrirle espacio en el roster de 40 a este último, los del Tropicana Field colocaron en asignación al también jugador de cuadro Brett Wisely.

Mesa debutó en las Grandes Ligas en 2025 disputando apenas 16 encuentros en los que promedió .188 de bateo con .297 de OBP, sumando un jonrón y seis empujadas. Paradójicamente, quien recibió un bono de 1 millón de dólares en 2018 para firmar por los Marlins como agente libre internacional, fue puesto en asignación a inicios de la semana pasada.

The Tampa Bay Rays have acquired OF Victor Mesa from the Miami Marlins in exchange for INF Angel Brachi.



To make room on the 40-man roster, INF Brett Wisely has been designated for assignment. — Rays Communications (@RaysPR) February 6, 2026

Durante la campaña anterior el habanero pasó la mayor parte del tiempo en Triple-A, donde mostró un rendimiento ofensivo destacado, cortesía de una línea de .301/.368/.510, acompañada de siete cuadrangulares y 30 remolcadas. No obstante, su continuidad se vio afectada por problemas físicos, ya que acumuló tres visitas a la lista de lesionados debido a molestias en la corva, limitándolo a un total de 68 desafíos entre MLB y las menores.

Las lesiones han sido un obstáculo recurrente en el desarrollo de Mesa Jr. durante los últimos años, al punto que en 2024 también tuvo dificultades para mantenerse activo, participando en apenas la mitad de los encuentros en las menores a raíz de inconvenientes de tobillo y espalda. A pesar de ello, el cañonero zurdo ha mostrado herramientas ofensivas interesantes y versatilidad defensiva, con capacidad para desempeñarse en cualquiera de las tres posiciones de los jardines, al margen de ser un centerfielder natural.

Con miras al 2026, la proyección inicial de las praderas de los Rays apunta a que Chandler Simpson estará en la izquierda, el ex All Star Cedric Mullins, otra nueva edición en la temporada baja, fungiría en el centro, y Jake Fraley en el derecho, mientras que Jonny DeLuca y el propio Víctor Mesa aparecen como principales candidatos a ocupar el rol de cuarto guardabosque, más allá de que tendrán que demostrar argumentos en el Spring Training, incluyendo los juegos de exhibición.

