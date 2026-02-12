Los detalles del contrato de Chris Bassitt con los Baltimore Orioles

Los Baltimore Orioles tienen la misión de competir en el Este de la Liga Americana en 2026 y este miércoles firmaron al abridor Chris Bassitt por una temporada y 18.5 millones de dólares.

El acuerdo, que está pendiente del examen físico para hacerse oficial, también incluye un bono por firmar de $3 millones y $500.000 en incentivos si realiza al menos 27 aperturas, informó Jeff Passan, de ESPN.

Bassitt, quien cumplirá 37 años a finales de este mes, pasó las últimas tres temporadas con los Azulejos de Toronto, por lo que no se moverá de división en la campaña de 2026.

En la zafra pasada registró una efectividad de 3.96, un FIP de 4.01 y un WHIP de 1.33, además de 166 ponches en 32 apariciones en la temporada regular (31 aperturas). Luego, pasó al bullpen durante los playoffs y permitió solo una carrera limpia en 8.2 entradas como relevista en la carrera de Toronto por el banderín de la Liga Americana.

Para Baltimore la firma de Bassitt era obligatoria, ya que tras quedar últimos en la división con marca de 75-87 en la campaña pasada, el objetivo es competir para avanzar a la postemporada así sea como uno de los comodines del joven circuito.

RHP Chris Bassitt and the Orioles are reportedly in agreement on a one-year contract. pic.twitter.com/sqDh2VktvW — MLB Network (@MLBNetwork) February 12, 2026

El plan de los Orioles es colocar a Bassitt como el quinto abridor de la rotación, por detrás de Trevor Rogers, Kyle Bradish, el también recién llegado Shane Baz y Zach Eflin.

Y es que los oropéndolas han estado muy activos en el mercado de las Grandes Ligas en esta temporada baja, adquiriendo en un cambio a Baz, al jardinero Taylor Ward, al relevista Andrew Kittredge y al infielder Blaze Alexander, además de firmar al primera base estrella Pete Alonso y al cerrador Ryan Helsley.

La contratación del invierno para los Orioles ha sido sin dudas Alonso, quien estampó su rúbrica en un acuerdo por 5 años y 155 millones de dólares que tiene una cláusula de no cambio a 8 equipos. En la campaña pasada con los Mets de Nueva York conectó 38 jonrones, bateó para .272 con 126 carreras remolcadas y .871 de OPS.

Bassitt, por su parte, posee una efectividad de por vida en las mayores de 3.64, un FIP de 3.95 y un WHIP de 1.25, con 1.191 ponches en 232 apariciones con los Blue Jays, Chicago White Sox, Athletics y New York Mets. Fue invitado al Juego de Estrellas con los Atléticos en 2021, lideró la Liga Americana tanto en victorias (16) como en aperturas (33) en 2023, y ha obtenido votos para el Cy Young en tres de sus 11 temporadas en la instancia.

